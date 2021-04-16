تلقي 78 بالمائة من المنتفعين باللقاح الروسي الجرعة الثانية والانطلاق الأسبوع المقبل في عملية التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "فايزر"

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تلقى 78 بالمائة من الأشخاص الملقحين باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" الجرعة الثانية من هذا اللقاح، فيما تنطلق وزارة الصحة يوم الجمعة 23 أفريل الجاري في التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح الأمريكي الألماني "فايزر بونتيك" المضاد لكورونا.وقد بلغ عدد الجرعات الثانية المستعملة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى حدود يوم الخميس 15 أفريل الجاري 8485 جرعة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، علما وأن عدد الجرعات المستعملة من لقاح "سبوتنيك" بلغ منذ وصوله إلى تونس 19360 جرعة.وبلغ عدد الجرعات المستعملة من لقاح "فايزر" إلى حدود يوم الأربعاء 14 أفريل الجاري 115431 جرعة، وفق بيانات وزارة الصحة.كما شرعت وزارة الصحة، أمس الخميس، في حملة التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح الصيني "سينوفاك" الذي بلغ عدد الجرعات المستعملة منه منذ وصوله إلى تونس إلى حدود يوم 14 أفريل الجاري أكثر من 48243 جرعة.وتقوم وزارة الصحة بإعلام المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلاقيح بمواعيد التطعيم بالجرعة الثانية عبر الإرساليات القصيرة، مشددة على ضرورة أن يتقيدوا بالمواعيد المحددة تجنبا للاكتظاظ في مراكز التلقيح.وتتواصل في اليوم الـ35 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا عملية التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو الجرعة الثانية من اللقاح وذلك أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل تلقيح حيث تختلف المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح إلى آخر.وقد ارتفع العدد الجملي للملقحين إلى أكثر من 183 ألف شخص إلى حدود يوم الأربعاء 14 أفريل الجاري من جملة أكثر من مليون و100 ألف شخص مسجل في المنظومة الوطنية للتلقيح، وفق وزارة الصحة.وسجلت تونس ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات جراء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد حيث بلغ العدد الجملي للوفيات إلى غاية 14 أفريل الجاري 9553 حالة وفاة، فيما تم اكتشاف 2649 إصابة في ذات اليوم.