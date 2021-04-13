البنك المركزي التونسي: تباطؤ معدل منح القروض للاقتصاد في جانفي 2021

وات - تباطأ معدل منح القروض للاقتصاد في جانفي 2021 (على أساس سنوي)، ليقف عند 5.7 بالمائة ، مقابل 6.8 بالمائة في ديسمبر 2020 ،وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي بشأن التطورات الاقتصادية والنقدية.
وأوضح البنك المركزي التونسي، أن هذا الانخفاض يبرز من خلال التباطؤ في القروض الممنوحة للمهنيين (+ 5.3 بالمائة مقابل + 7.2بالمائة) ، بعد انخفاض القروض قصيرة المدى (-3.2 بالمائة مقابل + 0.5 بالمائة في ديسمبر 2020).
ومن ناحية أخرى ، تعززت نسبة الزيادة في القروض للأفراد لتصل إلى + 6.7 بالمائة مقابل + 5.8 بالمائة في ديسمبر 2020 ، مما يحمل علامة تسارع في القروض الاستهلاكية والقروض السكنية. (+ 8.9 بالمائة و + 4.2 بالمائة على التوالي ، مقابل + 7.6 بالمائة و + 3.8 بالمائة ).
وأوضح البنك المركزي التونسي، أن هذا الانخفاض يبرز من خلال التباطؤ في القروض الممنوحة للمهنيين (+ 5.3 بالمائة مقابل + 7.2بالمائة) ، بعد انخفاض القروض قصيرة المدى (-3.2 بالمائة مقابل + 0.5 بالمائة في ديسمبر 2020).
ومن ناحية أخرى ، تعززت نسبة الزيادة في القروض للأفراد لتصل إلى + 6.7 بالمائة مقابل + 5.8 بالمائة في ديسمبر 2020 ، مما يحمل علامة تسارع في القروض الاستهلاكية والقروض السكنية. (+ 8.9 بالمائة و + 4.2 بالمائة على التوالي ، مقابل + 7.6 بالمائة و + 3.8 بالمائة ).
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