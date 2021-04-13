البنك المركزي التونسي: تباطؤ معدل منح القروض للاقتصاد في جانفي 2021

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تباطأ معدل منح القروض للاقتصاد في جانفي 2021 (على أساس سنوي)، ليقف عند 5.7 بالمائة ، مقابل 6.8 بالمائة في ديسمبر 2020 ،وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي بشأن التطورات الاقتصادية والنقدية.وأوضح البنك المركزي التونسي، أن هذا الانخفاض يبرز من خلال التباطؤ في القروض الممنوحة للمهنيين (+ 5.3 بالمائة مقابل + 7.2بالمائة) ، بعد انخفاض القروض قصيرة المدى (-3.2 بالمائة مقابل + 0.5 بالمائة في ديسمبر 2020).ومن ناحية أخرى ، تعززت نسبة الزيادة في القروض للأفراد لتصل إلى + 6.7 بالمائة مقابل + 5.8 بالمائة في ديسمبر 2020 ، مما يحمل علامة تسارع في القروض الاستهلاكية والقروض السكنية. (+ 8.9 بالمائة و + 4.2 بالمائة على التوالي ، مقابل + 7.6 بالمائة و + 3.8 بالمائة ).