الحرس الوطني يحبط عددا من عمليات اجتياز الحدود البحرية والبرية بطريقة غير نظامية

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تمكنت فرق الحرس الوطني، يوم أمس الجمعة، من إحباط عدد من عمليات اجتياز الحدود البحرية والبرية خلسة، وفق بلاغ نشره الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني .فقد ضبطت دورية تابعة لإقليم الحرس البحري بنابل، يوم أمس بسواحل بني خيار، مركبا بحريا على متنه 6 أنفار بصدد الهجرة بطريقة غير نظامية نحو أوروبا.كما ألقت دورية تابعة للمنطقة البحرية بنابل القبض على شخصين وحجزت زورقا مطاطيا بعد اعترافهما بنية استغلاله لاجتياز الحدود البحرية.وضبطت دورية تابعة لمركز الحرس البحري، بسيدي يوسف بصفاقس أمس الجمعة، مركبا بحريا على متنه 11 شخصا بصدد الهجرة بطريقة غير نظامية نحو أوروبا (من بينهم منظم العملية ووسيطين أحدهما مفتش عنه).وعلى الحدود البرية ضبطت دورية مشتركة بين فرقتي الإرشاد الحدودي والحدود البرية ببوشبكة (بفريانة التابعة لولاية القصرين) يوم أمس، 22 سوريا بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة.كما احتفظت فرقة الإرشاد الحدودي بفريانة كذلك بتونسي بسبب اجتياز الحدود خلسة صوب القطر الجزائري في ما ألقت فرقة الأبحاث بفريانة القبض، بعد كمين محكم، على تونسي وجزائريين اثنين لذات السبب. وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.من جهتها ضبطت فرقة الأبحاث بباجة أثناء عملية مراقبة لإحدى الوسائل المتجهة نحو العاصمة، أمس الجمعة، شخصا جزائريا اعترف باجتيازه الحدود البرية خلسة بمساعدة مرافقه التونسي.وحجزت دورية مشتركة بين مركزي الحرس الوطني بجندوبة وبلاريجيا وفرقة الأبحاث بالجهة، يوم أمس، بعد عملية تفتيش لإحدى الوسائل، آلة كاشفة عن المعادن تستغل في عمليات البحث عن الكنوز.وأشار الناطق باسم الحرس الوطني في بلاغه أن النيابة العمومية المختصة ترابيا أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن جميع من تم القبض عليهم.