بنزرت: إحداث 3 فروع جديدة لمعهد بورقيبة للغات الحية بمعتمديات ماطر وبنزرت الشمالية وراس الجبل

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أفاد المندوب الجهوي للتربية بولاية بنزرت، نبيل الصمادحي، بأن المنصة التربوية والتعليمية والتكوينية بجهة بنزرت ستتدعم انطلاقا من الصائفة المقبلة للسنة الجارية 2021 بإحداث 3 فروع جديدة لمعهد بورقيبة للغات الحية بكل من معتمديات بنزرت الشمالية وماطر وراس الجبل.وأوضح المصدر ذاته لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة، أنه بعد نجاح تجربة فرع منزل جميل، وعقب دراسة أنجزتها جامعة المنار ومختصون في المجال، تمت الموافقة اليوم الاربعاء رسميا على إحداث فرع امعهد بورقيبة للغات الحية بمعهد طريق طبرقة بمعتمدية ماطر، وفرع بمعهد محمد علي العنابي بمعتمدية راس الجبل، وفرع بمعهد فرحات حشاد ببنزرت الشمالية.وفي هذا السياق، كانت لمدير معهد بورقيبة للغات الحية، عماد بن عمار، والمنسق الجهوي للفروع الخاصة بالمعهد، وليد التواتي، لقاءات عمل وتنظيم، اليوم، بمعتمديتي ماطر وراس الجبل لضبط الاستعدادات اللوجستية والإدارية والبيداغوجية الواجبة لإنجاح البرنامج التربوي والتعليمي والتكويني، بحضور السلط المحلية والطرف الاجتماعي والإداري. كما كان لهما لقاء مع رئيس المجلس الجهوي للتربية، والي بنزرت، محمد قويدر، الذي ثمن المبادرة، متعهدا بدعم الفروع الثلاثة الجديدة بمعتمديات راس الجبل وماطر وبنزرت، إلى جانب الفرع الوظيفي المركز منذ سنتين بمعتمدية منزل جميل.وبين المندوب الجهوي للتربية ببنزرت، أن الفروع الثلاثة الجديدة ستشع على بقية المعتمديات المجاورة، كما ستقدم خدمات تعليمية وتكوينية مسائية في مختلف اللغات بحسب الطلب ولفائدة كل المستويات التعليمية انطلاقا من سن الـ15 سنة من تلاميذ وطلبة وجامعيين، وأيضا لبقية منتسبي النسيج الإداري والمهني والمؤسساتي، بما من شأنه مزيد تعزيز وتحسين الإمكانيات المعرفية اللغوية لدى المنتفعين، من ناحية، وإضفاء حركية تنشيطية واجتماعية وتنموية أيضا بكامل الجهة، من ناحية أخرى.يشار إلى أن فروع المعهد بمنزل جميل يقدم دروسا تكوينية وتأهيلية مسائية في اللغات لفائدة حوالي 800 شخص، وليست له أهداف ربحية صرفة، إذ يسدي خدماته مقابل معلوم متواضع لكل راغب في ذلك، مثل بقية الفروع الجديدة التي سترى النور خلال الصائفة المقبلة، وفق تأكيد ذات المصدر.