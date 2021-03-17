الرابطة 1: التعادل السلبي يحسم لقاء الاتحاد المنستيري والملعب التونسي

وات - تعادل الاتحاد الرياضي المنستيري مع ضيفه الملعب التونسي، بنتيجة 0 - 0، اليوم الاربعاء بالمنستير، في ختام مقابلات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وبهذا التعادل اصبح رصيد الملعب التونسي 24 نقطة في المركز السابع متقدما بنقطة واحدة عن الاتحاد المنستيري الثامن.
و في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة التاسعة التي اقيمت اليوم الاربعاء:
الأربعاء 17 مارس 2021
في المنستير
الاتحاد المنستيري 0
الملعب التونسي 0
في سليمان
مستقبل سليمان 1 ايلفيس بافور (90 ز6)
الاولمبي الباجي 0
في منزل بوزلفة
اتحاد بن قردان 2 سيف الجربي (22) وعمر زكري (67)
مستقبل الرجيش 1 نضال بن سالم (75)
في بنزرت
النادي البنزرتي 2 نادر الجربي (43) وامادو صابو (52)
اتحاد تطاوين 1 احمد الهمامي (83 ض ج)
في المتلوي
نجم المتلوي 0
النادي الافريقي 0
وسيتم تعيين مقابلتي الترجي الرياضي - شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي - النجم الساحلي لاحقا.
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9
2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12
3 - اتحاد بن قردان 31 19 8 7 4 18 11
4-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9
-مستقبل الرجيش 28 19 7 7 5 18 13
6 - مستقبل سليمان 26 19 7 5 7 23 26
7- الملعب التونسي 24 19 5 9 5 19 16
8- الاتحاد المنستيري 23 16 6 5 5 19 13
9- اتحاد تطاوين 22 18 5 7 6 14 18
10- نجم المتلوي 22 19 5 7 7 12 17
11- الاولمبي الباجي 21 18 5 6 7 15 18
12 - النادي الافريقي 18 19 3 9 7 17 25
13- النادي البنزرتي 17 18 4 5 9 12 20
14- شبيبة القيروان 3 18 0 3 15 9 39
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وبهذا التعادل اصبح رصيد الملعب التونسي 24 نقطة في المركز السابع متقدما بنقطة واحدة عن الاتحاد المنستيري الثامن.
و في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة التاسعة التي اقيمت اليوم الاربعاء:
الأربعاء 17 مارس 2021
في المنستير
الاتحاد المنستيري 0
الملعب التونسي 0
في سليمان
مستقبل سليمان 1 ايلفيس بافور (90 ز6)
الاولمبي الباجي 0
في منزل بوزلفة
اتحاد بن قردان 2 سيف الجربي (22) وعمر زكري (67)
مستقبل الرجيش 1 نضال بن سالم (75)
في بنزرت
النادي البنزرتي 2 نادر الجربي (43) وامادو صابو (52)
اتحاد تطاوين 1 احمد الهمامي (83 ض ج)
في المتلوي
نجم المتلوي 0
النادي الافريقي 0
وسيتم تعيين مقابلتي الترجي الرياضي - شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي - النجم الساحلي لاحقا.
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9
2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12
3 - اتحاد بن قردان 31 19 8 7 4 18 11
4-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9
-مستقبل الرجيش 28 19 7 7 5 18 13
6 - مستقبل سليمان 26 19 7 5 7 23 26
7- الملعب التونسي 24 19 5 9 5 19 16
8- الاتحاد المنستيري 23 16 6 5 5 19 13
9- اتحاد تطاوين 22 18 5 7 6 14 18
10- نجم المتلوي 22 19 5 7 7 12 17
11- الاولمبي الباجي 21 18 5 6 7 15 18
12 - النادي الافريقي 18 19 3 9 7 17 25
13- النادي البنزرتي 17 18 4 5 9 12 20
14- شبيبة القيروان 3 18 0 3 15 9 39
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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