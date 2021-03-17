الرابطة 1: التعادل السلبي يحسم لقاء الاتحاد المنستيري والملعب التونسي

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تعادل الاتحاد الرياضي المنستيري مع ضيفه الملعب التونسي، بنتيجة 0 - 0، اليوم الاربعاء بالمنستير، في ختام مقابلات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وبهذا التعادل اصبح رصيد الملعب التونسي 24 نقطة في المركز السابع متقدما بنقطة واحدة عن الاتحاد المنستيري الثامن.و في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة التاسعة التي اقيمت اليوم الاربعاء:في المنستيرالاتحاد المنستيري 0الملعب التونسي 0في سليمانمستقبل سليمان 1 ايلفيس بافور (90 ز6)الاولمبي الباجي 0في منزل بوزلفةاتحاد بن قردان 2 سيف الجربي (22) وعمر زكري (67)مستقبل الرجيش 1 نضال بن سالم (75)في بنزرتالنادي البنزرتي 2 نادر الجربي (43) وامادو صابو (52)اتحاد تطاوين 1 احمد الهمامي (83 ض ج)في المتلوينجم المتلوي 0النادي الافريقي 0وسيتم تعيين مقابلتي الترجي الرياضي - شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي - النجم الساحلي لاحقا.1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 92- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 123 - اتحاد بن قردان 31 19 8 7 4 18 114-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9-مستقبل الرجيش 28 19 7 7 5 18 136 - مستقبل سليمان 26 19 7 5 7 23 267- الملعب التونسي 24 19 5 9 5 19 168- الاتحاد المنستيري 23 16 6 5 5 19 139- اتحاد تطاوين 22 18 5 7 6 14 1810- نجم المتلوي 22 19 5 7 7 12 1711- الاولمبي الباجي 21 18 5 6 7 15 1812 - النادي الافريقي 18 19 3 9 7 17 2513- النادي البنزرتي 17 18 4 5 9 12 2014- شبيبة القيروان 3 18 0 3 15 9 39