الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة

وات -

في ما يلي نتائج مقابلات المجموعتين الثالثة والرابعة ضمن الجولة السادسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارات اليوم السبت:السبت 6 مارس-- المجموعة الثالثةفي بن عروسسبورتينغ بن عروس - مستقبل قابس 0-2في القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - نادي منزل بوزلفة 1-0في صفاقس 2 مارسسكك الحديد الصفاقسي - امل جربة 2-0الترتيب1- مستقبل قابس 10 62- امل جربة 9 6-سكك الحديد الصفاقسي 9 64- القلعة الرياضية 8 65- سبورتينغ بن عروس 7 66- نادي منزل بوزلفة 6 6-- المجموعة الرابعةفي حمام سوسةامل حمام سوسة - مستقبل المحمدية 1-0في القصرينمستقبل القصرين - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1في جرجيسالترجي الجرجيسي - النجم الرادسي 5-2الترتيب النقاط لعب1- أمل حمام سوسة 16 62- الترجي الجرجيسي 10 6- مستقبل المحمدية 10 64 - اولمبيك سيدي بوزيد 8 65-النجم الرادسي 4 66- مستقبل القصرين 2 6-- الاحد 7 مارس-- المجموعة الاولىفي قربة - س 14النادي القربي - جندوبة الرياضية وليد العونيفي الشبيكة - س 14مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف خالد قويدرالاثنين 8 مارسفي مدنين - س 14اولمبيك مدنين - جمعية جربة جلال السحبانيالترتيب النقاط لعب1- اولمبيك مدنين 15 52- نادي حمام الانف 10 53- النادي القربي 7 54- جندوبة الرياضية 6 55- مستقبل السبيخة 4 56- جمعية جربة 0 5--المجموعة الثانيةالاحد 7 مارسفي مساكن - س 14هلال مساكن - قوافل قفصة وليد المنصريفي صفاقس 2 مارس - س 14الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي فرج عبد اللاويفي منزل نور - س 14كوكب منزل نور - مستقبل وادي الليل وليد البنانيالترتيب النقاط لعب1- هلال مساكن 10 5- قوافل قفصة 10 53- مستقبل وادي الليل 9 54- الملعب الصفاقسي 7 55- الملعب القابسي 5 56- كوكب منزل نور 1 5