أريانة: الفرع الجامعي للتعليم الثانوي يرفض قرار الغاء "الباك سبور" ويعتبره قرارا "ارتجاليا"

وات -

اعتبر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بولاية اريانة قرار الغاء الاختبار النهائي لمادة التربية البدنية للمترشحين لامتحان الباكالوريا دورة 2021 "قرارا "ارتجاليا واحادي الجانب خصوصا بعد الجهود التي بذلها اساتذة التربية البدنية لاستكمال البرنامج خلافا لتصريحات المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، " وفق الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة منتصر بن رمضان.واكد بن رمضان، في تصريح لـ"وات"، اليوم الجمعة، عدم وجود اي مبرر لالغاء "الباك سبور" قبل شهر واحد من الاختبار على اعتبار ان كافة اساتذة التربية البدنية حرصوا على استكمال البرنامج في الوقت المحدّد له، فضلا عن وجود 4 اختصاصات صلب الاختبار، 3 منها تجرى في الهواء الطلق وهي العدو، ورمي الجلة، والقفز، باستثناء اختصاص الجمباز وجميعها تخوّل تطبيق التباعد الجسدي كاجراء وقائي ضد فيرورس "كورونا" بكل سهولة"، وفق تقديره.واستغرب الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي باريانة التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في سياق متّصل، " قرار الغاء اختبارات مادة التربية البدنية للسنة الثانية على التوالي"، معتبرا اياه "غير منطقي وبدون معنى، لاسيما في ظلّ وجود بروتوكول صحي متفق عليه مع سلطة الاشراف وتنظيم لوجستي منظم للمسألة تم ارساؤه بكافة المعاهد الثانوية".ودعا بن رمضان وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني للتدخل الفوري والتنسيق مع وزارة التربية بهدف العدول عن هذا القرار لكونه يعدّ " ضربا لمادة التربية البدنية ولجهود الاساتذة في المجال طيلة السنة الدراسية "، محمّلا اياها "مسؤولية اتخاذ وزارة التربية لقرار مماثل وما يمثله ذلك من تقليل من قيمة اساتذة التربية البدنية وقيمة الجهود التي يبذلونها لانجاح اختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية"، وفق قوله.يذكر أن وزارة التربية أعلنت قرارا استثنائيا يقضي بإلغاء الاختبار النهائي لمادة التربية البدنية للمترشحين لامتحان الباكالوريا دورة 2021 بعد "التقييم" المنجز من قبل مصالحها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني واعتماد المعدل السنوي في مادة التربية البدنية للتقييم في الباكالوريا.