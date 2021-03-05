رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي يبحث امام الزمالك عن الاقتراب اكثر من الدور ربع النهائي

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يتبارى الترجي الرياضي التونسي مساء غد السبت( س 17) بملعب حمادي العقربي برادس مع فريق الزمالك المصري، في اطار الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية ( المجموعة الرابعة).ويسعى الترجي الرياضي التونسي متصدر المجموعة باربع نقاط الى تحقيق فوز ثان له في دور المجموعات وجني 3 نقاط جديدة من شأنها أن تعزز رصيده وتضمن له أوفر الحظوظ للترشح للدور ربع النهائي ورد الاعتبار لنفسه امام منافسه الذي أزاحه الموسم الماضي من ربع النهائي من تصفيات رابطة الابطال وحرمه من مواصلة الدفاع عن لقبه الرابع الذي توّج به في 2019 أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي . .كما فاز عليه في مباراة السوبر الافريقي في الدوحة بنتيجة 3-1.وسيشتد التنافس في المواجهة العربية في سياق قاري بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري ، وينتظر ان تسودها الحسابات التكتيكية للمدربين معين الشعباني الذي يعرف كل التفاصيل عن الزمالك المصري والبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تابع اشرطة فيديو ليحلل اداء الترجيين في بعض مقابلاتهم . وقد تحسم جزئيات صغيرة نتيجة المباراة .وينتظر ان تعرف تشكيلة الترجي الرياضي التونسي بعض التغييرات، حيث سيكون المدافع محمد علي اليعقوبي اقرب للظهور كاساسي الى جانب عبد القادر بدران ، كما ينتظر مشاركة الليبي حمدو الهوني منذ بداية اللقاء الى جانب محمدعلي بن رمضان وفويسيني كوليبالي وعبد الرؤوف بن غيت فيما يجد المدرب الشعباني نفسه في حيرة من اجل اختيار ثنائي الخط الامامي بين طه ياسين الخنيسي وانيس البدري والغاني عبد الباسط خالد والايفواري ويليام توغي ، لا سيما وأنّهم برهنوا في آخر مقابلات الفريق عن حضور بدني كبير وساهموا بقسط وافر في تحقيق نتائج ايجابية للترجي سواء في البطولة او في المسابقة الافريقية .ويراهن الترجي الرياضي التونسي على تحقيق الفوز بما يجعله يحافظ على مركز الصدارة ويخطو بثبات نحو الدور ربع النهائي للمسابقة مستفيدا من بداية متعثرة لبقية المنافسين وتحسبا لتنقلين اثنين خارج تونس في مرحلة الاياب مع تينغاب السنغالي ومع الزمالك المصري.ولئن يبحث الترجي الرياضي التونسي عن تدعيم مركزه في صدارة المجموعة وتحقيق الانتصار على ميدانه، فانّ الزمالك المصري لن يكون منافسا في المتناول حيث انه يملك تجربة طويلة ويعول على عناصر قوية وذات خبرة وهو قادر على ان يفرض لونه واللعب بندية للخروج بنتيجة ايجابية وتدارك ما فاته في الجولتين الماضيتين من دور المجموعات بعد أن تعادل في مناسبتين أمام مولدية الجزائر في القاهرة وأمام تونغايث السينغالي في داكار، دون أن يتمكن لاعبوه من هز الشباك و تسجيل أي هدف .وستعرف تشكيلة الزمالك المصري المعززة بالدولي التونسي الفرجاني ساسي عودة الحارس محمد أبو جبل مقابل غياب الثنائي حازم إمام و محمود عبد الرزاق "شيكابالا" بسبب الإصابة وكذلك محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا، دون اعتبار التونسي سيف الدين الجزيري الذي لم يدرج في القائمة الافريقية للزمالك نظرا لمشاركته السابقة مع المقاولون العرب في كأس الاتحاد.ويدير المباراة الحكم الزمبي جاني سيكازويالترتيب نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليهالترجي الرياضي التونسي 4 2 1 1 0 3 2مولدية الجزائر 2 2 0 2 0 1 1الزمالك المصري 2 2 0 2 0 0 0تونغيت السينغالي 1 2 0 1 1 1 2