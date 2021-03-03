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الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 16:22 قراءة: 0 د, 30 ث
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

السبت 6 فيفري
في بن قردان - س 14

اتحاد بن قردان - الاتحاد المنستيري

الاحد 7 فيفري
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - النادي الصفاقسي
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
في باردو - س 14
الملعب التونسي - شبيبة القيروان

ملاحظة: سيتم تعيين مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي لاحقا.

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