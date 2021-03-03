الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 6 فيفري
في بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان - الاتحاد المنستيري
الاحد 7 فيفري
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - النادي الصفاقسي
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
في باردو - س 14
الملعب التونسي - شبيبة القيروان
ملاحظة: سيتم تعيين مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي لاحقا.
السبت 6 فيفري
في بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان - الاتحاد المنستيري
الاحد 7 فيفري
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - النادي الصفاقسي
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
في باردو - س 14
الملعب التونسي - شبيبة القيروان
ملاحظة: سيتم تعيين مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي لاحقا.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221651