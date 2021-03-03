الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:في بن قردان - س 14اتحاد بن قردان - الاتحاد المنستيريفي رادس - س 16 و15النادي الافريقي - النادي الصفاقسيفي حمام سوسة - س 14النجم الساحلي - مستقبل سليمانفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيشفي بنزرت - س 14النادي البنزرتي - نجم المتلويفي باردو - س 14الملعب التونسي - شبيبة القيروانملاحظة: سيتم تعيين مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي لاحقا.