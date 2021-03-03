جندوبة : الاحتفاظ بثلاثة أعوان متهمين بسرقة 31 حاوية بلاستيكية من الوقود المخصّص للسخّان المركزي للمستشفى المحلي في بوسالم

وات -

وقع أمس الثلاثاء الاحتفاظ بثلاثة أعوان من العاملين بالمستشفى المحلي ببوسالم وذلك اثر القبض عليهم في الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء متلبّسين بسرقة كمية كبيرة من الوقود المخصص للسخّان المركزي للمستشفى.وأحيل جميع المحتفظ بهم احدهم سائق اليوم على أنظار النيابة العمومية في حالة تقديم لتصدر موقفها القانوني المتعلق بمثل هذه الجريمة بعد ان وجّهت لهم تهمة تكوين وفاق بنية الاستيلاء على أموال عمومية وفق ما أكّده مصدر أمنى بمنطقة الشرطة في جندوبة لــ(وات).وأضاف المصدر الأمني أن المحتفظ بهم كانوا بصدد تعبئة اكثر من أربعين حاوية حسب الحاويات البلاستيكية التي عثروا عليها معبّأة وأخرى فارغة وان العملية كانت مبرمجة بين افراد المجموعة التي استغلت وجود خزّان الوقود بالحديقة الخلفية للمستشفى وقرب مركز الكوفيد وبيت الأموات، مستخدمين في العملية محرّكا كهربائيا لضخّ الوقود من الخزّان لتعبئة الحاويات.وحسب ما صرّح به مدير المستشفى المحلي ببوسالم ماهر البوغانمي لــ(وات) وهو من كان وراء التفطّن لعملية السرقة ، فإن المجموعة تمّ التفطّن إليهام بعد ان تمكّن عناصرها من تعبئة 31 حاوية بلاستيكية من الوقود بسعة عشرين لترا الواحدة واعلام الجهات الأمنية التي تحولت على عين المكان وامسكت بهم متلبّسين، مضيفا أن الموضوع والى جانب ما ستتّخذه النيابة العمومية في حق المتهمين فقد استوجبت فتح تحقيق اداري وتفقّد مركزي في انتظار إقرار العقوبات التي تتلاءم وحجم الجريمة.يشار إلى أن ملفّ المستشفى المحلي ببوسالم كان حاضرا منذ سنوات بقاعات جلسات المحاكم بمختلف درجاتها في الجهة وأن اغلب القضايا التي نشرت منذ سنة 2005 تتعلق باختلاسات اتخذت أشكالا مختلفة.