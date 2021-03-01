وزير الشؤون الثقافية بالنيابة: "تكلفة مشروع المكتبة الرقمية بصفاقس في حدود 18.5 مليون دينار وهو في عهدة وزارة التجهيز"

توجّهت إلى وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار ثلاث أسئلة شفوية من نواب عن جهة صفاقس، هم فائزة بوهلال ومريم بن بلقاسم (كتلة النهضة) ووسام الشعري (كتلة الحزب الدستوري الحر).
وتمحورت هذه الأسئلة الشفوية التي توجه بها النواب المذكورون، خلال جلسة عامة عُقدت بعد ظهر اليوم الاثنين برئاسة سميرة الشواشي النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، حول تعطّل عدد من المشاريع الثقافية بجهة صفاقس لاسيّما منها مشروع المكتبة الرقمية وتهيئة الموقع الأثري بطينة.
وأكد الحبيب عمار على أن الكلفة الجملية لمشروع المكتبة الرقمية بصفاقس تبلغ 18.5 مليون دينار، مضيفا أن المبلغ الذي تمّ صرفه إلى حدّ الآن في حدود 2.9 مليون دينار.
وقال إن الوزارة طالبت بإطلاق طلب عروض ثانٍ لاستكمال إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن دراسة المشروع انطلقت ببطء وتم تنبيه المقاولون لمدّ الوزارة بالدراسة. كما أفاد أن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية تعهدت بمشروع المكتبة الرقمية بصفاقس منذ سنة 2016 وبصيانة الكنيسة الكاثوليكية وتهيئتها لتحويلها إلى مكتبة رقمية.
وعبّر عن أمله في الإسراع في استكمال تنفيذ المشروع لدفع الحركة الثقافية بالجهة.
وفي ما يتعلّق بالموقع الأثري بطينة، أوضح الحبيب عمار أن هذا الموقع يكتسي أهمية تاريخية ويتولى المعهد الوطني للتراث مسؤولية ترميمه. وتحدّث عديد مشاريع التعاون الدولي المخصّصة للإحاطة بالمناطق الأثرية وتثمينها.
وقال إن المنطقة الأثرية بطينة غير متاحة للزيارة في الوقت الحالي، مبيّنا أن الوزارة بصدد العمل على تسييج الموقع وإحداث مسلك سياحي ثقافي ومتحف بالمنطقة لمزيد تثمينها.
وأكد الوزير أن المعهد الوطني للتراث يتولى عمليات الصيانة والحماية وجميع عمليات التعهد بالمناطق الأثرية ومن بينها المنطقة الأثرية بطينة.
وتمحورت هذه الأسئلة الشفوية التي توجه بها النواب المذكورون، خلال جلسة عامة عُقدت بعد ظهر اليوم الاثنين برئاسة سميرة الشواشي النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، حول تعطّل عدد من المشاريع الثقافية بجهة صفاقس لاسيّما منها مشروع المكتبة الرقمية وتهيئة الموقع الأثري بطينة.
وأكد الحبيب عمار على أن الكلفة الجملية لمشروع المكتبة الرقمية بصفاقس تبلغ 18.5 مليون دينار، مضيفا أن المبلغ الذي تمّ صرفه إلى حدّ الآن في حدود 2.9 مليون دينار.
وقال إن الوزارة طالبت بإطلاق طلب عروض ثانٍ لاستكمال إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن دراسة المشروع انطلقت ببطء وتم تنبيه المقاولون لمدّ الوزارة بالدراسة. كما أفاد أن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية تعهدت بمشروع المكتبة الرقمية بصفاقس منذ سنة 2016 وبصيانة الكنيسة الكاثوليكية وتهيئتها لتحويلها إلى مكتبة رقمية.
وعبّر عن أمله في الإسراع في استكمال تنفيذ المشروع لدفع الحركة الثقافية بالجهة.
وفي ما يتعلّق بالموقع الأثري بطينة، أوضح الحبيب عمار أن هذا الموقع يكتسي أهمية تاريخية ويتولى المعهد الوطني للتراث مسؤولية ترميمه. وتحدّث عديد مشاريع التعاون الدولي المخصّصة للإحاطة بالمناطق الأثرية وتثمينها.
وقال إن المنطقة الأثرية بطينة غير متاحة للزيارة في الوقت الحالي، مبيّنا أن الوزارة بصدد العمل على تسييج الموقع وإحداث مسلك سياحي ثقافي ومتحف بالمنطقة لمزيد تثمينها.
وأكد الوزير أن المعهد الوطني للتراث يتولى عمليات الصيانة والحماية وجميع عمليات التعهد بالمناطق الأثرية ومن بينها المنطقة الأثرية بطينة.
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