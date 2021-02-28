الاطباء الشبان ينفذون اضرابا عاما يومي 1و2 مارس 2021 ت

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تنفذ المنظمة التونسية للأطباء الشبان يومي 1 و2 مارس 2021 إضرابا عاما وطنيا، يشمل جميع الأنشطة الطبية ماعدا الاستعجالية منها، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 23 ديسمبر 2020.وأفاد رئيس المنظمة جاد الهنشيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد، أن منظوري المنظمة التونسية للأطباء الشبان من أطباء مقيمين وداخليين وطلبة طب سيشرعون في تنفيذ إضراب يومي الاثنين والثلاثاء، لمطالبة رئاسة الحكومة بالاستجابة إلى جملة من المطالب وآخرها التي وقع الاتفاق بشأنها في اجتماع 23 ديسمبر 2020 بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي.وذكر بأن أبرز ما وقع الاتفاق عليه في هذه الجلسة احداث هيئة وطنية لإصلاح المرفق الصحي العمومي، تضّم كل الأطراف المتدخلة على أن يتم تحديد مكوناتها وأهدافها بشكل تشاركي في ظرف أسابيع، مطالبا بإصدار الأمر الحكومي المحدث لهذه الهيئة الوطنية في أقرب الآجال.وأضاف الهنشيري إن المنظمة تدعو أيضا إلى رد الاعتبار المادي والمعنوي للدكتور الشهيد بدر الدين العلوي (توفي جراء سقوطه بمصعد معطب بمستشفى جندوبة)، عبر إصدار أمر بتسمية مستشفي ولاية القصرين باسمه باعتباره اصيل الجهة والتويض المادي لعائلتهواستنكر بشدة الاجراءات التي أعلنت رئاسة الحكومة عن اتخاذها مؤخرا لفائدة عائلة الشهيد و والتي وصفها بالمهينة وتهدف الى ذر الرماد على العيون.ولفت الهنشيري إلى أن قرار انتداب شقيق الفقيد في وزارة الفلاحة لا جدوى منه لأنه ليس بحاجة إلى عمل باعتباره يشتغل كمهندس في أحد الشركات الخاصة ، كما أن العائلة ميسورة ماديا ولا تحتاج إلى تعويض مادي في شكل "صدقة" وإنما تطالب بالحصول على حقها في التمتع بمنحة قارة ،وفق تعبيره.كما تطالب المنظمة بتمكين جميع الأطباء الشبان من التلقيح ضد كوفيد 19 بما فيهم طلبة الطب الذين يقومون بتربصات داخل المؤسسات الصحية خاصة وأنه سبق وأن حرموا سابقا من تلقي التلقيح المضاد للأنفلوانزا الموسمية، وفق ما أكده الهنشيري، مشددا على أنه من غير المعقول أن يتم استبعاد هذه الفئة من الأطباء التي تتصدر الخط الأول في مجال مكافحة آفة كوفيد 19.واستنكر الهنشيري عدم تسوية الوضعية المادية لكافة الأطباء الذين عملوا في مكافحة الوباء سواء في حصص استمرارهم أو عبر عقود مكافحة الجوائح، مطالبا بضرورة تمتيعهم بحقهم و تحديد أجل موثق لتمكينهم من حقوقهم المادية.وبخصوص تراتيب الاضراب العام أفاد الهنشيري، أنه يتم يوم الاثنين 01 مارس القادم ايقاف كافة الأنشطة الأكاديمية و التربصات والامتحانات بالنسبة لطلبة الطب كما يتم ايقاف كل الأنشطة الاستشفائية والأكاديمية بالنسبة للأطباء الداخليين والمقيمين وقدامى الداخليين المتعاقدين بما في ذلك حصص الاستمرار.ويتم يوم الثلاثاء 2 مارس تنظيم مسيرة وطنية تتوجه الى وزارة الصحةحسب تراتيب الاضراب.وأكد الهنشيري أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان التي كانت قد نظمت أيضا سلسلة من الاضرابات على امتداد كامل شهر فيفري الفارط تعتزم التصعيد في آليات و أشكال احتجاجها في حال تواصل عدم الاستجابة الى مطالبها.