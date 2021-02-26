تصفيات كاس امم افريقيا 2021- رفع الحظر عن الملاعب الليبية ومباراة تونس و ليبيا ايابا سيحتضنها ملعب بنينا ببنغازي

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اعلن عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن رفع الحظر الامني عن الملاعب الليبية المفروض عليها منذ أكثر من سبع سنوات وذلك بعد قرار لجنة الطواري بالاتحاد الافريقي لكرة القدم.وقال الشلماني في تصريح بثه الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته على" فايس بوك" ان بعض الملاعب تستوجب ادخال بعض التحسينات الخفيفة وانه سيتم التنسيق مع المصالح المعنية لانجاز ما طالب به فريق التفقد.وجاء قرار رفع الحجر بعد جولة قام بها وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ليبيا منذ اسبوعين واطلع عن كثب عن الجوانب الامنية وعلى الملاعب ومعاينة الفنادق بالمدينة، قبل أن يختمها بعقد اجتماع خاص بالجانب الأمني مع ممثلين عن وزارة الداخلية ومسؤولي جهاز الأمن في ليبيا.ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر حظرًا على الملاعب الليبية منذ صيف العام 2014، بسبب الأوضاع الأمنية.وخاضت الأندية الليبية والمنتخبات الوطنية مبارياتها في السنوات الماضية خارج ليبيا، بين مصر وتونس والجزائر والمغرب.وتبعا لهذا القرار قال الشلماني ان مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كاس امم افريقيا 2021 بين ليبيا وتونس ستقام بملعب بنينا ببنغازي شرط اعداد خطة امنية محكمة.ويذكر ان الملعب الذي يحمل اسم ملعب شهداء بنينا ( كان يطلق عليه سابقًا ملعب هوغو تشافيز ). يوجد في إحدى ضواحي بنغازي في ليبيا. ويتسع لأحد عشر ألف متفرج . وتم افتتاحه لاحتضان المقابلات في مارس 2009 .