سليانة : تنظيم تظاهرة طلابية تنشيطية تحت شعار "فرصة ثانية" بالحي الجامعي "زاما"

وات -

نظّم، اليوم الخميس، المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسليانة، تحت إشراف ديوان الخدمات الجامعية للشمال بالحي الجامعي "زاما" سليانة، تظاهرة طلابية تحت شعار "فرصة ثانية"، على أن تختتم فعالياتها يوم غد الجمعة.وبيّنت رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي بديوان الخدمات الجامعية للشمال، جيهان الوزيلي، لـ(وات)، أن التظاهرة تتمثل في جمع اللوحات الغير مكتملة فنيّا والمنجزة من طرف الطلبة أثناء مختلف مهرجانات الديوان، على غرار المهرجان الطلابي للخط العربي ومسابقات الرسم، والبالغ عددها حوالي 60 لوحة، قصد إعادة رسكلتها بتأطير من أساتذة مختصّين.وأضافت الوزيلي، أن التظاهرة ستضم حوالي 50 طالبا وطالبة من ولايات الشمال الغربي، وفق مقتضيات البروتوكول الصحي بما في ذلك الفضاء المفتوح والإلتزام بإرتداء الكمامة وقيس الحرارة، مشيرة إلى أنه سيتم في مرحلة أولى عرض اللوحات في حالتها الطبيعية، ليتم في مرحلة ثانية عرضها إثر الرسكلة، نظرا لإمكانية إعادة الرسم على اللوحة.من جانبه، قال مدير مساعد المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسليانة، الخيري العربي، أن تظاهرة "فرصة ثانية"، تتنزل في إطار إعطاء فرصة ثانية للوحات رسم بأيادي ثانية لإعادة إحيائها من جديد.واعتبر الطالب "أشرف الغصبان"، أن التظاهرة إستثنائية بإعتبار الظرف الراهن ولإحتوائها على أنشطة ثقافية بمشاركة عدد من الطلبة من مختلف ولايات الشمال الغربي، فيما صرحت الطالبة "هويام الشارني" أصيلة الكاف، أنها شاركت في التظاهرة الثقافية قصد تطوير موهبتها في الرسم، مؤكدة على تميز هذه التجربة.