قبلي: تفريق عدد من المحتجيين حاولوا اقتحام مقر الولاية باستعمال الغاز المسيل للدموع

وات -

تدخلت الوحدات الامنية صباح اليوم الاربعاء باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين من الناجحين في مناظرة انتداب عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة لمنعهم من اقتحام مقر الولاية، وفق ما عاينه صحفي (وات) بالجهة.ودعت العناصر الامنية التي طوقت المدخل الرئيسي لمبنى الولاية، المحتجين وعدد من الأهالي الذين تواجدوا بالمكان الى الابتعاد حفاظا على سلامتهم.وقد عمد المعتصمون صباح اليوم الى منع إطارات وموظفي الولاية من الدخول الى مقر الولاية قبل محاولتهم اقتحامه من السور الجانبي الذي يشهد أشغال تهيئة، اين تصدت لهم الوحدات الامنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم يشار إلى أن عددا من الناجحين في مناظرة انتداب عملة بشركة البيئة والغراسات والبستنة يعتصمون منذ قرابة الشهر أمام مقر الولاية للمطالبة بتفعيل الاتفاقات مع الحكومة وتوفير الاعتمادات التي تخول للشركة الشروع في العمل ، وفق ما اكده منسق الاعتصام الهادي لحمر ل(وات) .