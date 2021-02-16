الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 16 فيفري 2021

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الكاف: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و6 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 4 وفايات من بينهم رضيع و48 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم 267 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 112 تحليل على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 43 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 10 اصابات بالحامة، و08 اصابات بوذرف، و07 اصابات بكل من مارث وقابس الجنوبية و04 اصابات بقابس الغربية و03 اصابات بكل من غنوش والمطوية، واصابة واحدة (01) بقابس المدينة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 8720 اصابة وأن 8360 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 359 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 117 حالة بقابس الجنوبية و61 حالة بالحامة و35 حالة بمارث و34 حالة بقابس المدينة.سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة جديدتين و6 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 31 عينة تم رفعها بتاريخ 13 و14 فيفري الجاري.وارتفع بذلك، عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة في الجهة إلى 162 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4879 إصابة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار "كوفيد 19".ووفق ذات التحيين، فقد انخفض عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 59 حالة، وعدد المقيمين بالمستشفيات إلى 17 شخصا، منهم 5 أشخاص في أقسام الانعاش.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية 4 وفايات جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد من بينهم رضيع (6 اشهر) ، ليرتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس الى 312 حالة وفاة، كما ارتفعت الاصابات منذ ظهور الوباء الى 7843 اصابة بتسجيل 48 اصابة جديدة من جملة 615 عينة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).ويتواصل التقصي بشان وفاة الرضيع للنظر في امكانية حمله لعاهات ساهمت في ضعف مناعته ووفاته والتقصي حول فيروس "كورونا" في محيطه العائلي للبحث في مصدر العدوى التي اصابته، وهو يعتبر الحالة الثانية في صفوف الرضع بعد حالة اولى منذ نحو 3 اشهر لرضيع لم يتجاوز الشهرين من العمر كان يحمل صعوبة في التنفس منذ الولادة ثم تلقى العدوى بالفيروس من امه وهو ما تسبب في حالة وفاته واشار العنز الى ان وفايات الرضع بفيروس "كورونا" بتواترها في عدد من الجهات "اصبحت تمثل مبحثا علميا يستوجب الاهتمام"، وفق تقديره وتوزعت الاصابات المسجلة بفيروس "كورونا" بكل المعتمديات التسع بعد يوم لم تسجل فيه 6 معتمديات اية اصابة ومنها معتمديات جربة الثلاث لتعود عدوى الفيروس وخاصة بالجزيرة بعدد 28 اصابة بين معتمديات حومة السوق وميدون واجيم، ثم بن قردان ب8 اصابات، ومدنين الشمالية ب4 اصابات، وكل من جرجيس وسيدي مخلوف ب3 اصابات، واصابة واحدة في كل من مدنين الجنوبية وبني خداش.وسجلت الجهة 58 حالة شفاء جديدة موزعة بين 17 حالة بميدون، و9 حالات بجرجيس، و8 حالات بحومة السوق، و7 حالات بمدنين الشمالية، و5 حالات ببن قردان، و4 حالات بكل من سيدي مخلوف وبني خداش، و3 حالات باجيم، وحالة شفاء واحدة بمدنين الجنوبية، ليتطور اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 6559 حالة شفاء.