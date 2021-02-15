الجامعة العامة للتعليم الثانوي تستنكر تصريح وزير التربية بخصوص إمكانية إلغاء اعتماد نظام الأفواج بمؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي

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استنكر عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني اليوم الاثنين تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي يوم الجمعة الماضي بخصوص إمكانية إلغاء نظام الأفواج والعودة إلى نظام التدريس بصفة مسترسلة بمؤسسات التعليم "الابتدائي والإعدادي في حال تواصل تحسن الوضع الوبائي. معتبرا أنه تصريح "اعتباطيوأكد نبيل الحمروني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن تصريح وزير التربية استند على إشاعة تروج بخصوص تحسن الوضع الوبائي في البلاد في حين أن تسجيل تراجع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" مرده انخفاض عدد التحاليل التي يتم إجراؤها يوميا لتقصي هذا الداء من 10 آلاف تحليل في اليوم الى 4 آلاف تحليل في اليوم كما أوضحه ذلك ممثل المنظمة العالمية للصحة في تونس ايف سوتيران .واستغرب الحمروني عدم استناد الوزير إلى مرجعيات علمية دقيقة قبل الإدلاء بهذا التصريح وعدم رجوعه إلى اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" و التشاور مع جميع نقابات التعليم الاساسي والابتدائي والثانوي، مشددا على أن هذا التصريح الأحادي الجانب وغير المدروس أدخل حالة ارتباك كبيرة في صفوف التلاميذ والأولياء والمربين الحرصين على السلامة الصحية لمنظوري المؤسسات التربوية أولا وقبل كل شيءومن جانبه شدد المكلّف بالإعلام صلب وزارة التربية محمد حاج طيب في تصريح ل (وات)، أن وزير التربية ربط فرضية إمكانية إلغاء نظام الأفواج والعودة إلى نظام التدريس بصفة مسترسلة بمؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، بتحسن الوضع الوبائي بالبلاد ،الأمر الذي لا يمكن لغير وزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" تأكيدهولفت حاج طيب الى أن الوزير كان قد أكد في تصريحه إلى أن هذا القرار لن يتم اتخاذه إلا بعد درسه مع الشريك الاجتماعي و بالاستناد إلى التقييم العلمي للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا لكافة المؤشرات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ومدى استقرارهاوذكر حاج طيب أن تصريح الوزير استند إلى ملاحظة تسجيل ضعف في عدد الإصابات بفيروس كورونا بمؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي مقارنة بمؤسسات التعليم الثانوي ومقارنة بنسبة الإصابات المسجلة بالبلاد عموما،مذكرا أن وزارة التربية وشركائها الاجتماعيين كانوا قد اتفقوا على أن قرار اعتماد التدريس بنظام الأفواج قرار قابل للإلغاء في حال تسجيل تحسن في الحالة الوبائية بالبلاديشار الى أن عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، انيس قلوز، قال إن تقييم اللجنة لتحسن الوضع الوبائي في تونس ارتكز على معطيات تتعلق بتقلص عدد حالات إيواء المرضى بالمستشفيات وخاصة في أسرة الانعاش والأوكسجين وليس استنادا على عدد الحالات الجديدة فقطوأكد في تصريح ل (وات) أن المستشفيات العمومية والخاصة سجلت، خلال الشهر الحالي، تراجعا ملحوظا في عدد المرضى الذين تتطلب حالاتهم توفير الإنعاش والأوكسجين بالمقارنة مع شهر جانفي الفارط