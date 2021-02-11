الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 11 فيفري 2021

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جندوبة: تسجيل 04 وفيات و28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



باجة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل حالتي وفاة و92 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة، 11 فيفري (وات/مكتب جندوبة) - ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" بولاية جندوبة الى 164 حالة وذلك بعد تسجيل 04 وفيات، اول امس الثلاثاء، في اعلى حصيلة يومية للوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة.كما سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة إصابة 28 شخصا لذات اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 2446 اصابة بعد رفع 10097 عينة، وفق ما ورد بالتقرير اليومي المحين المتعلق بالوضع الوبائي بالجهة والصادر صباح اليوم الخميس.وتوزعت الوفيات بين 03 وفيات بمعتمدية بوسالم، ووفاة واحدة بمعتمدية جندوبة، وتوزعت الإصابات بين 8 إصابات بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية، و14 إصابة بمعتمدية بوسالم، واصابة واحدة ببلطة بوعوان، و03 إصابات بمعتمدية وادي مليز، واصابتين بطبرقة.ويقيم بأقسام الكوفيد 19 بمستشفيات الجهة الى تاريخ 9 فيفري الجاري، 16 مصابا فيما سجل قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة تراجعا الى 03 مصابين وذلك بعد نقل المصاب الرابع الى احد مستشفيات العاصمة نظرا لحالته الصحية الحرجة.سجلت ولاية باجة، امس الاربعاء، 3 حالات جديدة للاصابة بفيروس "كورونا" من ضمن 30 تحليلا تم اجراؤها، وهو العدد والنسبة الاقل (10 بالمائة) التى يتم يتم تسجيلها منذ اسابيع.وتتوزع هذه الحالات على مدن باجة (حالة واحدة)، ومجاز الباب (حالة واحدة)، وتبرسق (حالة واحدة)، ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى 4273 من جملة 13707 تحاليل تم اجراؤها.ولم تسجل امس ايضا اية حالة وفاة علما وان عدد ضحايا الفيروس بباجة بلغ 127 شخصا.شريفةسجلت ولاية نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 453 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل في تحيينها الدوري للوضع الوبائي اليومي الوارد مساء امس الاربعاء على صفحتها الرسمية وتعود حالتي الوفاة، وفق ذات التحيين، لامرأة في العقد السابع من عمرها أصيلة معتمدية بني خلاد ورجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 83 سنة، كما ارتفع مجموع الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة ليبلغ 15175 حالة وذلك على اثر صدور نتائج التحاليل المخبرية الاخيرة والبالغ عددها 339 تحليلا مخبريا والتي اسفرت عن تسجيل 92 إصابة محلية جديدة، ويبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات العمومية والخاصة بالجهة والذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية طبية 80 حالة وتتوزع حالات الوفيات المسجلة منذ بداية الجائحة بولاية نابل والبالغ عددها 453 حالة وفاة على معتمديات نابل (51 حالة)، والحمامات (49 حالة)، وقربة (44 حالة)، ودار شعبان الفهري (40 حالة)، و معتمديتي قليبية ومنزل تميم (37 حالة)، وقرمبالية (36 حالة)، وسليمان (31 حالة)، والهوارية (26 حالة)، وبني خلاد (25 حالة)، ومنزل بوزلفة (22 حالة)، وبني خيار (20 حالة)، ومعتمديتي بوعرقوب وحمام الغزاز (10 حالات)، وتاكلسة (9 حالات)، والميدة (6 حالات).