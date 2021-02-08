زغوان: تحديد مراكز التلاقيح ضد فيروس "كورونا " والعمل على توفير كافة الامكانيات اللوجستية والبشرية الضرورية

وات -

مثّلت الاستعدادات لإنجاح الحملة الجهوية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد بولاية زغوان، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بمقر الولاية، بإشراف والي الجهة، صالح المطيراوي، وحضور المصالح الصحية والأمنية والادارية بالجهة.وعلى إثر تدارس كافة الإجراءات المتعلقة بالوسائل اللوجستية والبشرية التي يمكن توفيرها للغرض، تم تحديد 4 مراكز للتلقيح بكل من زغوان والفحص، ستشمل أيضا كافة أهالي ومتساكني بئر مشارقة والزريبة والناظور وصواف.وذكر مدير الصحة الوقائية، محمد الطاهر المبعوج، في تصريح لـ"وات"، أن حوالي 28 من الإطارات طبية وشبه طبية، فضلا عن عدد من الأعوان الإداريين والأمنيين سيكلفون في كل مركز، بتسيير عمليات التلاقيح وتأمينها.وأشار، إلى أن المركز الجهوي بزغوان والذي ستحتضنه القاعة المغطاة، ستجرى فيه التلاقيح كامل أيام الأسبوع، في حين ستقتصر بقية المراكز على إجراء التلاقيح كل نهاية أسبوع، لافتا إلى أن الدفعة الأولى من هذه التلاقيح ستخصص لإطارات وأعوان المصالح الصحية المكلفين بمتابعة مرضى "الكوفيد".