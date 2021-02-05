"الهايكا" تسلط خطية مالية قدرها 5 ألاف دينار على قناة "التلفزة تي في"

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قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "التلفزة تي في".كما قرر مجلس الهيئة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة، سحب جزء من حلقة برنامج "ماتراك ومينوت" التي تم بثها بتاريخ 3 جانفي 2021 من الموقع الرسمي للقناة، ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها، بسبب ما تضمنته من خروقات تتعلق بعدم احترام حماية الطفولة ومصلحته الفضلى، وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية.وأفادت "الهايكا" في بلاغها، بأن القناة تعتبر في حالة عود، حيث سبق أن وجهت لها تنبيها بتاريخ 16 أكتوبر 2020 ، دعتها من خلاله إلى ضرورة عدم المس من المصلحة الفضلى للطفل، وتوخي الحذر في التعاطي مع الجرائم المتعلقة بالأطفال، وتجنب إظهار الأطفال الضحايا، بما يعرضهم للأذى النفسي والوصم الاجتماعي.