بطولة السعودية - سعد بقير يقود ابها الى فوز تاريخي على الهلال

وات -

قاد لاعب الوسط الدولي التونسي سعد بقير فريقه ابها الى فوز تاريخي على مضيفه الهلال بتسجيله هدف الانتصار 3-2 في الدقيقة الاخيرة من المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الجولة السابعة عشرة للبطولة السعودية لكرة القدم.وكانت المباراة تسير نحو التعادل 2-2 قبل ان يخطف سعد بقير هدف الفوز بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليحقق ابها الذي يدربه التونسي عبد الرزاق الشابي اول فوز في تاريخه على الهلال.ويضم ابها في صفوفه ايضا لاعب الارتكاز التونسي كريم العواضي.ويحتل ابها 24 نقطة من 17 مقابلة بينما توقف رصيد الهلال عند 30 نقطة من 16 مباراة على بعد نقطتين من الشباب المتصدر من 16 مباراة.