الهايكا تسلط خطية مالية ب80 ألف دينار ضد قناة "الجنوبية" من أجل بث مضامين فيها دعاية وتسويق لصاحب القناة

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قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، "الهايكا"، الذي انعقد أمس الإثنين، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الجنوبية"، في شخص ممثلها القانوني، قدرها ثمانون ألف دينار، "من أجل بث مضامين فيها دعاية وتسويق لصورة صاحب هذه القناة".واعتبرت الهايكا، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن ما تضمنه برنامج "الجنوبية الحدث"، بتاريخ 5 جانفي 2021 وبرنامج "هكة نحبو تونس"، بتاريخ 7 جانفي 2021، من بث مضمون إعلامي فيه دعاية وتسويق لصورة، محمد العياشي العجرودي، أهم مساهم في رأس مال شركة "أف أم 3 بروديكسيون"، المستغلة للقناة، "فيه مخالفة لمقتضيات الفصل 5 نقطة 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة".كما قرر المجلس مطالبة القناة بعدم إعادة بث البرامج موضوع المخالفة أو استغلال أي جزء منها وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.واعتبر أن القناة في حالة عود لأكثر من مرة، إذ سبق للمجلس أن اتخذ قرارات ضدها، بسبب الخرق ذاته، فقد تم تسليط خطية مالية على القناة، قدرها عشرون ألف دينار واعتبارها في حالة عود بتاريخ 2 ديسمبر 2019.كما تم تسليط خطية مالية عليها قدرها أربعون ألف دينار واعتبارها في حالة عود للمرة الثانية بتاريخ 24 جوان 2020.يُذكر أن النقطة 14 من الفصل عدد 5 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، تنص على التزام صاحب الإجازة: "بعدم استعمال القناة التلفزية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما".