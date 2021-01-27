مونديال 2021 - كاس الرئيس - المنتخب التونسي ونظيره النمساوي اليوم من اجل الفوز بلقب "رمزي " والحصول على المركز 25

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يتبارى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مع نظيره النمساوي اليوم بداية من الساعة 17 و30 بتوقيت تونس في نهائي رئيس كأس الإتحاد الدولي لكرة اليد بقاعة العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة من اجل الحصول على لقب مسابقة كاس "الرئيس" التي شملت المنتخبات التي خرجت من دائرة الرهان على لقب كاس العالم مند الدور الاول.وسيتمكن المنتخب المتوج باللقب الرمزي اليوم من انهاء المونديال في المركز 25 وسيدير المقابلة طاقم تحكيم من الأرجنتين يتكون من "قريلو اوباز جوليان" و"لانسي سيباستيار" وقد سبق تعيينها لإدارة مقابلة تونس والكونغو الديمقراطية في جولة الثانية من مسابقة كاس الرئيس .ويذكر انه سبق للمنتخب الوطني أن واجه نظيره النمساوي في 3 مواجهات سابقة في بطولة العالم وكانت حصيلتها انتصار وهزيمة وتعادل .وكانت أول مواجهة في بطولة العالم السويد 2011 في إطار مسابقة كأس رئيس الإتحاد الدولي انهزم خلالها المنتخب بنتيجة 25 - 26، وحسم التعادل بنتيجة 25- 25 المواجهة الثانية في مونديال قطر 2015 في إطار الدور الأول وفي مونديال الدنمارك 2019 فيما إنتصر المنتخب التونسي على النمسا في الدور الأول بنتيجة 32-27.وافاد الملحق الصحفي للجامعة التونسية لكرة اليد وليد العوجي ان المنتخب الوطني اجرى مساء أمس حصة تدريبية "بقاعة الجيش" بالقاهرة وتمّ التركيز بالأساس على الجانب الدفاعي خصوصا بعد دراسة نقاط قوة وضعف عناصر المنتخب النمساوي.ونظم الاطار الفني حصة فيديو لمتابعة وتحليل اداء المنتخب النمساوي عبر الفيديو لفائدة اللاعبين وحرّاس المرمى .وعلى المستوى الصحيّ جاءت نتائج كل الاختبارات اليومية للكشف عن فيروس كورونا سلبية للعناصر الوطنية.ومن جهة اخرى احس اللاعبان خالد الحاج يوسف ومحمد السوسي لليوم الثالث على التوالي بأوجاع على مستوى الظهر ولا يزال الإطار الفني في انتظار القرار النهائي للإطار الطبي بخصوص مشاركتهما من عدمها في مقابلة اليوم خاصة وأنهما تدرّبا على إنفراد في الحصة التدريبية مساء الأمس.وعلى صعيد اخر يدير طاقم التحكيم التونسي المتكون من الثنائي سمير كريشان وسمير مخلوف خامس مقابلة له في مونديال مصر 2021 حيث تمّ تعيينهم لإدارة مقابلة الشيلي والكونغو الديمقراطية اليوم .