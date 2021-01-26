مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي من 2 الى 4 فيفري بمدينة الثقافة

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سيكون عشاق الفن السابع على موعد مع مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي في دورته السادسة وذلك من 2 الى 4 فيفري القادم بقاعة الطاهر شريعة في مدينة الثقافة .ويستضيف المهرجان خلال هذه الدورة أفلاما من عدة دول مغاربية وعربية وغربية من تونس الجزائر والمغرب ومصر والبحرين وسوريا وفلسطين وفرنسا والبرازيل والطوغو... وسيكون الافتتاح مع فيلم "الموجيرة والري" للمخرج التونسي انيس العبسي الى جانب عدة عروض سينمائية روائية ووثائقية على غرار "سرقة منتصف الليل" من مصر و"قوس قزح" من البحرين و"مداد أخير" من المغرب و"ايلبيفي" من الطوغو و"كيلا" من انقلترا وفنسنت قبل الظهيرة" من فرنسا و"الصورة" من البرازيل... علما وان الدخول لمشاهدة هذه الأفلام سيكون مجانا.تتراس لجنة التحكيم المنتجة التونسية درة بوشوشة الى جانب كل من الممثلين لسعد الجاموسي (تونس) وحسن كشاش (الجزائر) وامال علوان (تونس) .وفي اختتام هذا المهرجان السينمائي تم تخصيص 6 جوائز للاعمال المتوجة وهي جائزة احسن فيلم روائي قصير واحسن إخراج فيلم روائي قصير واحسن وثائقي قصير واحسن إخراج وثائقي قصير وجائزة لجنة التحكيم احسن فيلم روائي قصير وجائزة لجنة التحكيم احسن فيلم وثائقي قصير.