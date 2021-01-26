غدا الاربعاء اطلاق المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في تونس

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تطلق وزارة الشؤون المحلية والبيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي غدا الأربعاء 27 جانفي 2021 المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية، بهدف الاستجابة إلى الاحتياجات في مادة التكيف مع التغير المناخي نظرا لما تشهده تونس من هشاشة جراء التغير المناخي .وتندرج مبادرة المنتدى، الذي يعتبر منصة تعزز الإجراءات التي شرع فيها مختلف الفاعلين،لضمان عمل فعال ومتناغم في مادة التكيف مع التغير المناخي، في اطار مشروع " بناء القدرات و تدعيم تنفيذ السياسة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية" وهو مشروع ممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ويتم إنجازه من طرف المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة، حسب بلاغ للوكالة الالمانية للتعاون.وسيمكن المنتدى اكثر من 60 مشارك ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام والبلديات، من الحصول على معلومات حول المحاور المتعلقة بالتغير المناخي ومواكبة الأحداث الوطنية والدولية ذات الصلة.كما ستمكنهم من تبادل التجارب والممارسات الجيدة ذات الصلة بالتكيف مع التغير المناخي والاستفادة منها فيما بينهم.يجدر التذكير ان تونس احتلت سنة 2018 المرتبة 35 عالميا من بين الدول المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية (من جملة 183 دولة)، وذلك حسب النسخة الخامسة عشر من مؤشر مخاطر المناخ العالمي لسنة 2020 الصادر عن المنظمة الألمانية "جارمن ووتش" لحماية البيئة.