كيلاني يحمل المعتصمين مسؤولية عدم نشر قائمة شهداء وجرحي الثورة بالرائد الرسمي

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حمل رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحي الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق كيلاني المعتصمين بمقر الهيئة ، مسؤولية عدم نشر قائمة شهداء وجرحي الثورة بالرائد الرسمي.وبين في بلاغ اصدره اليوم الأربعاء أن المعتصمين المحتجين من الجرحى منذ شهر صدوا كل من يريد الدخول إلى مقر الهيئة بالعاصمة من موظفين ومواطنين مما انجر عن ذلك توقف أعمالها .واكد انه ولئن يتفهم مطالب المعتصمين المشروعة فإن هذا التوقف سيضر بمصالح عائلات الشهداء والجرحي وبقية المواطنين.ودعت الهيئة التي تتبع اداريا رئاسة الحكومة، الهيئات والمنظمات والجمعيات والشخصيات الذين ساندوا الاعتصام الي التدخل حتى تتمكن الهيئة من مواصلة عملها.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة سبق وأن أعلنت في بلاغ يوم 13 جانفي الجاري ان رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة التي اعدتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك قبل تاريخ اليوم 20 جانفي 2021.ونشرت القائمة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، وفتحت باب التظلمات أمام كل من لم يرد اسمه بالقائمة.