باجة: تجدد المناوشات بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب بمدينة باجة

وات -

تجددت مساء اليوم الاثنين ولليوم الثاني على التوالي المناوشات بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب على مستوى شارع الحبيب بورقيبة قرب المستشفى الجهوي بمدينة باجة.وقد قام المحتجون بإشعال الفضلات والعجلات المطاطية ورشق قوات الأمن بالحجارة، قبل أن تتمكن الوحدات الأمنية من إجبار عدد من الشباب على التراجع والفرار إلى عدد من أحياء منطقة القصبة.وتجدر الإشارة إلى أن مواجهات كانت قد اندلعت عشية وليلة أمس الأحد بين قوات الأمن بباجة ومجموعات مجهولة من الشباب بثلاث نقاط من مدينتي باجة والمعقولة وبعمدون وبالعرقوب من معتمدية مجاز الباب، تم خلالها إطلاق الغاز المسيل للدموع.وقد ذكر مصدر أمني اليوم الاثنين لصحفية "وات" بباجة أنه تم إيقاف أكثر من 10 من الشباب المشارك في هذه التحركات.