صفاقس: أحداث شغب بعدد من مناطق الجهة تسفر عن إيقاف 32 شخصا من بينهم قُصّر

وات -

تمكّنت الوحدات الامنية بصفاقس، من إيقاف 32 شخصا من بينهم قُصّر، وذلك على خلفيّة أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها ليلة أمس الأحد عدد من المناطق الراجعة بالنظر الى ادارتي اقليم الحرس والامن الوطنيين بصفاقس.وأفاد الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس الوطني بصفاقس، العميد فؤاد حمدي، في تصريح ادلى به اليوم الاثنين، لـ(وات)، ان احداث الشغب التي شهدتها ليلة البارحة مناطق منزل شاكر والخزانات وساقية الدائر وطينة، قد اسفرت عن ايقاف 13 شخصا من ضمنهم شخص بحالة تقديم.وأوضح ذات المصدر، أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 18 و25 سنة، وذلك من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، تمثل اساسا في قطع الطرقات واشعال العجلات المطاطية ورمي الوحدات الامنية بالحجارة وخرق حظر الجولان.من جانبه، ذكر الناطق الرسمي باسم اقليم الامن الوطني بصفاقس، رمزي الحاج صالح، انه قد تم بمرجع نظر ادارة اقليم الامن الوطني بصفاقس، ايقاف 19 شخصا من بينهم شباب وقُصّر، وذلك على خلفية اعمال شغب عرفتها ليلة البارحة عدة مناطق بالجهة، مثل سيدي منصور والسلطنية وحي البحري والربض، بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وخرق قانون حظر الجولان والحجر الصحي الشامل.يذكر أن عددا من مناطق الجمهورية، شهدت في خلال الايام الاخيرة جملة من احداث شغب، اقدم على القيام بها بعد توقيت حظر الجولان عدد من الشباب، وتمثلت اساسا في غلق الطرقات واشعال العجلات المطاطية ومحاولة سرقة بعض الفضاءات التجارية، مما ادى الى عمليات كر وفر بينهم وبين قوات الامن الذين تصدوا لهم وإيقاف عدد منهم.