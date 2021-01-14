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الذكرى العاشرة للثورة: ارتفاع متواصل للتضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري بين 2010 و2020

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 21:04 قراءة: 0 د, 16 ث
وات - سجّل الاقتصاد التونسي ارتفاعا متواصلا في معدل التضخم وذلك منذ سنة 2010 الى غاية 2020.
وتفاقم معدل التضخم خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بحسب معطيات المعهد الوطني للاحصاء.
وتعمق، كذلك، عجز الميزان التجاري بصفة تدريجية، في الفترة الممتدة بين 2010 و2020.
وتقلص هذا العجز نسبيا سنة 2020 نتيجة تداعيات فيروس كوفيد - 19.

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