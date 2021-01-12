نقابة السلك الدبلوماسي تعرب عن "استغرابها من "التمشي الجديد للحكومة في التعاطي مع المرفق الدبلوماسي "

وات - عبرت نقابة السلك الدبلوماسي عن "استغرابها من التمشي الجديد للحكومة في التعاطي مع المرفق الدبلوماسي مشيرة الى ان "التعيينات من خارج السلك لم تعد تقتصرعلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بل سُجّل مؤخرا تزايد ظاهرة التعيينات لموظفين سامين تابعين لوزارة الداخلية "في عدد من المراكز الدبلوماسية (واشنطن وباريس وروما) مكلفين بالاشراف على ملفات تعود للاختصاص الحصري لاعوان السلك الدبلوماسي المعينين في البعثات الدبلوماسية المذكورة وغيرها من البعثات.
واعتبرالمكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي في بيان له ان هذه التعيينات "المسقطة" غير مدروسة ولا ينتظر منها تحقيق اية نتائج تعود بالنفع على الدولة بل انها تثقل كاهل الميزانية في هذا الظرف والازمة العالمية.
ودعت نقابة السلك البدلوماسي سلط الاشراف على المرفق الدبلوماسي الى اعادة النظر في هذه التعيينات.
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واعتبرالمكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي في بيان له ان هذه التعيينات "المسقطة" غير مدروسة ولا ينتظر منها تحقيق اية نتائج تعود بالنفع على الدولة بل انها تثقل كاهل الميزانية في هذا الظرف والازمة العالمية.
ودعت نقابة السلك البدلوماسي سلط الاشراف على المرفق الدبلوماسي الى اعادة النظر في هذه التعيينات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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