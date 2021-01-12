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تقلّص العجز التجاري لتونس، خلال سنة 2020، بنحو 4ر6678 مليون دينار ليصل إلى حدود 12757,8-مليون دينار (م د) بعد ان بلغ 19436,2- م د خلال سنة 2019، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.وأرجع المعهد في تقرير نشره الثلاثاء حول "نتائج التجارة الخارجية بالاسعار الجارية 2020" جزءا كبيرا من العجز التجاري لتونس الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (8ر5393- م د ) وتركيا (6ر2140 ـ م د) والجزائر (5ر1719 ـ م د) وروسيا (1ر1007 ـ م د) وايطاليا (4ر798 ـ م د) وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 9ر3515 م د وألمانيا 1217م د وليبيا 3ر1096 م د.وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ5,9 نقطة مقارنة بسنة 2019حيث بلغت 75,2%مقابل بـ 69,3 %خلال سنة 2019.وارجع المعهد هذا التقلص الى تطور المبادلات الذي تميز بانخفاض بنسق أسرع على مستوى الواردات (-18,7%) بالمقارنة مع الصادرات (-11,7% ).وشهدت المبادلات التجارية التونسية تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 11,7% مقابل تطور ب7% خلال سنة 2019 لتبلغ قيمتها 38705,9 م د مقابل 43855,4 م د خلال سنة 2019.ويعزى هذا التراجع إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل انخفاض في قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 13,8% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14% وقطاع الطاقة بنسبة 9,4% وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 24,4%.وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية ارتفاعا بنسبة +(12%) نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (2299,7م د مقابل 1386,9م د) وبدورها تراجعت الواردات بنسبة 18,7% مقابل تطور ب5,5% خلال سنة 2019 .وقد بلغت قيمة الواردات51463,7م د مقابل 63291,6م د تم تسجيلها خلال سنة 2019. وهو ناجم عن الانخفاض المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد التجهيز بنسبة 24,6% والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-14,5%) والمواد الاستهلاكية بنسبة 13,8 % مواد الطاقة بنسبة 37,2% نتيجة تراجع واردات المواد المكررة ( 3376,6م د مقابل 6416,2 م د) والغاز الطبيعي(2129,1 م د مقابل 3691,6م د).وتراجعت الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 14,3 مقابل ارتفاع بنسبة 9,4% خلال سنة 2019.وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 18,5% مقابل تطورا بنسبة 5,9% خلال سنة 2019.وأبرزت نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 4,2% مقابل تطور بنسبة 0,4 % خلال سنة 2019 .وسجلت الواردات تحت هذا النظام انخفاضا بنسبة 18,8% مقابل تطور ب5,3% خلال سنة 2019.كما أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة انخفض إلى حدود 8557,3- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 4200,5- م د (أي ثلث العجز الجملي) مقابل 7756,4-م د تم تسجيله سنة 2019.