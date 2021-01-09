النادي الافريقي يقرر عقد جلسة عامة انتخابية سابقة لاوانها يوم 28 فيفري المقبل

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افاد النادي الافريقي انه تقرر برمجة جلسة عامة انتخابية سابقة لاوانها يوم الاحد 28 فيفري المقبل وستسبقها يوم السبت 27 فيفري المقبل جلسة عامة تقييمية وذلك اثر استكمال التقرير المالي للموسم الرياضى 2019-2020 .كما اعلن النادي في بلاغ صدر مساء اليوم انه سيتم فتح باب الانخراظ للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021 يوم الثلاثاء 12 جانفي الجاري مذكرا بان الانخراطات وحدها تمكن من حضور الجلستين التقييمية والانتخابية .واكد النادي في البلاغ ذاته انه سيتم استكمال خلاص مستحقات القضايا المحكوم فيها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتاهيل اللاعبين الجدد.ويذكر ان احباء النادي الافريقي عبروا في الفترة الاخيرة عن غضبهم عن ادارة النادي في اكثر من مناسبة مطالبين بحل الهيئة المديرة وجددوا احتجاجاتهم اليوم منادين بتدخل الجهات المعنية للدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية.وعاش النادي صعوبات مالية اثرت على اجواء الفريق ومنعت من تاهيل عدد من اللاعبين والوفاء بالالتزامات المالية تجاه عدد من عناصر الفريق ويحتل النادي الافريقي المركز 11 بعد سبع جولات من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ويملك في رصيده 6 نقاط .وانهى النادي الموسم الماضي خامسا ما جعله خارج الرباعي التونسي الذي يشارك في مسابقات الاندية الافريقية.