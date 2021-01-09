وديع الجريء يعلق على شعار لافتة عدد من احباء النادي الافريقي في الوقفة الاحتجاجية " جريء, إلا في عبد السلام , وديع "

وات - قال وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم " أريد التأكيد لكافة جماهير النادي الإفريقي ومسؤوليها الحاليين والسابقين أن الجرأة في المواقف لا يمكن أن تسمح لنا بخرق القانون لأن التدخل في وضعية جمعية رياضية يستند وجوبا إلى قوانين وآداب ، وهو ما انطلقت فيه الجامعة منذ تاريخ 04 جانفي 2021 ، حيث وقع مطالبة رئيس النادي بتوفير وثائق ومعطيات معينة " ..
واضاف في تدوينة له على صفحته على" فايس بوك" ان رئيس الجمعية عبد السلام اليونسي حضر صحبة الكاتب العام سامي مقدم يوم 05 جانفي 2021 وتقدما بالتقرير المالي الخاص بموسم 2018-2019 دون غيره من الوثائق و غير مصادق عليه من طرف الجلسة العامة.. كما بين ان الجامعة طالبت اثر ذلك بضرورة الإستظهار ببقية الوثائق والمعطيات التي تمت المطالبة بها على إثر جلسة لجنة الطوارئ المنعقدة بتاريخ 04 جانفي 2021 , وانه تم تمكين مسؤولي النادي من مهلة إلى حدود يوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 مشيرا الى ان الجامعة سوف ستتخذ الخطوات التي يسمح بها القانون في صورة عدم الإستظهار بهذه المعطيات والوثائق ومؤكدا على أن يقع تشريك العديد من المسؤولين السابقين للنادي في الخطوات المستقبلية المحتملة لتحميل المسؤولية لجميع الأطراف لما فيه مصلحة النادي واستقراره .
ويذكر ان تدوينة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء مساء اليوم جاءت تفاعلًا مع الوقفة الإحتجاجية التي نظمها عدد من أحباء النادي الافريقي اليوم في محيط وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وتم خلالها رفع لافتة " جريء, إلا في عبد السلام , وديع " والمناداة بتدخل الجامعة في وضعية الهيئة الحالية للنادي والمطالبة بحل الهيئة وتنظيم جلسة عامة انتخابية استثنائية .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واضاف في تدوينة له على صفحته على" فايس بوك" ان رئيس الجمعية عبد السلام اليونسي حضر صحبة الكاتب العام سامي مقدم يوم 05 جانفي 2021 وتقدما بالتقرير المالي الخاص بموسم 2018-2019 دون غيره من الوثائق و غير مصادق عليه من طرف الجلسة العامة.. كما بين ان الجامعة طالبت اثر ذلك بضرورة الإستظهار ببقية الوثائق والمعطيات التي تمت المطالبة بها على إثر جلسة لجنة الطوارئ المنعقدة بتاريخ 04 جانفي 2021 , وانه تم تمكين مسؤولي النادي من مهلة إلى حدود يوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 مشيرا الى ان الجامعة سوف ستتخذ الخطوات التي يسمح بها القانون في صورة عدم الإستظهار بهذه المعطيات والوثائق ومؤكدا على أن يقع تشريك العديد من المسؤولين السابقين للنادي في الخطوات المستقبلية المحتملة لتحميل المسؤولية لجميع الأطراف لما فيه مصلحة النادي واستقراره .
ويذكر ان تدوينة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء مساء اليوم جاءت تفاعلًا مع الوقفة الإحتجاجية التي نظمها عدد من أحباء النادي الافريقي اليوم في محيط وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وتم خلالها رفع لافتة " جريء, إلا في عبد السلام , وديع " والمناداة بتدخل الجامعة في وضعية الهيئة الحالية للنادي والمطالبة بحل الهيئة وتنظيم جلسة عامة انتخابية استثنائية .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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