"الكنام" يعلن عن الترفيع بنسبة 50 بالمائة في السقف السنوي الخاص بالمضمونين الاجتماعيين بداية من جانفي 2021

أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" اليوم الثلاثاء أنه قد تقرر الترفيع بداية من 1 جانفي 2021 في السقف السنوي الخاص بالمضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالمنظومة الخاصة (طبيب العائلة) أو منظومة استرجاع المصاريف وذلك بالتوازي مع الترفيع في التعريفات التعاقدية المعتمدة مع مسديي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.وأفاد صندوق "الكنام" في بلاغ موجه للمضمونين الاجتماعيين، ان نسبة الترفيع في السقف السنوي الخاص بالمضمونين الاجتماعيين قد حددت ب 50 بالمائة تحتسب على أساس المبلغ المخول بعنوان المضمون الاجتماعي، (أي من 200 د الحالية إلى 300 د) والمبلغ المخول بعنوان ذوي الحق المعنيين، (أي من 50 د الحالية إلى 75 د على كل فرد).وفي هذا الإطار ذكر الصندوق، كافة منظوريه، بأن التعريفات التعاقدية تنطبق على الخدمات المسداة من قبل مسديي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لفائدة المضمونين الاجتماعيين وتبقى هذه التعريفات التعاقدية المحددة في إطار الاتفاقيات القطاعية ملزمة للأطراف المتعاقدة ووجب التقيد بها من قبل الجميع.للاطلاع على مزيد التفاصيل بخصوص مراجعة السقف والتعريفات الجديدة يمكن الولوج إلى الموقع الخاص بالصندوق www.cnam.nat.tn " خانة جديد السقف والتعريفات التعاقدي يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل، كان أعلن مساء أمس الاثنين، انه تم الاتفاق مع الصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام" على الترفيع في سقف استرجاع مصاريف الامراض العادية بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) ومنظومة استرجاع المصاريف بالصندوق.