لمجابهة فيروس كورونا: منع التظاهرات بما في ذلك الاحتفالات براس السنة الادارية

وات -

قررت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، منع كل التجمعات والتظاهرات بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة، فوزي مهدي، في ندوة صحفية عقدها مساء الثلاثاء.كما قررت الهيئة، التي اجتمعت ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، مواصلة العمل بالاجراءات التي تم اتخاذها يوم 6 ديسمبر 2020 والالتزام بتطبيق كل الاجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الى غاية يوم 15 جانفي 2021.كما سيتواصل، حسب وزير الصحة، تطبيق حضر الجولان الى جانب منع التنقل بن الجهات الا في الحالات الاستثنائية والطارئة ومنع كل التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات براس السنة الادارية.وتابع بالقول ان الهيئة قررت، بعد اطلاعها على تطور الوضع الوبائي في البلاد وظهور السلالة الجديدة من الفيروس، تكليف الهيئات المختصة بتشديد الرقابة والتطبيق الصارم للاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.