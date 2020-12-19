قابس: المستشفى الجهوي يتسلم جهازين للتنفس الاصطناعي

وات -

تسلم، اليوم السبت، المستشفى الجهوي بقابس، جهازين للتنفس الاصطناعي، من قبل "مؤسسة هادي بوشماوي الخيرية"، ليبلغ عدد أجهزة التنفس التي تم تسليمها لهذا المستشفى من طرف هذه المؤسسة، 12 جهازا، وفق ما ذكره، المسؤول بذات المؤسسة، عز الدين ونيس.وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الأجهزة من صنع ألماني ووقع تحديثها في الآونة الأخيرة لتكون بذلك أول أجهزة من هذا الصنف تدخل الى المؤسسات الاستشفائية التونسية، ما جعل وحدة العناية المركزة وجناح الانعاش بالمستشفى الجهوي بقابس من أكثر الأقسام تطورا واحدثها من حيث التجهيزات في البلاد، على حد قوله.وتتكون أنظمة التنفس الاصطناعي، من أجهزة تنفس من نوع "ليرا إيكس2" (Lyra X2( ومن مستلزمات الحقن الوريدي، وأجهزة لمراقبة وتخطيط القلب والاوعية والضغط، وشاشات مراقبة، ووحدات ضاغطة للحقن، ووحدات لقياس ضغط الدم الشرياني ونسب ثاني أكسيد الكربون في الدم، ووحدة مركزية لمراقبة كامل قاعات الانعاش.وكانت مؤسسة هادي بوشماوي الخيرية، قد مكنت المستشفى الجهوي بقابس، في إطار معاضدة الجهود المبذولة لمجابهة فيروس "كورونا"، من سيارة إسعاف مجهزة من فئة (أ)، ومن وحدة نظام للموجات فوق الصوتية المرتكز على الذكاء الاصطناعي، تم تخصيصها لقسمي الإنعاش والأشعة.وزودت هذه المؤسسة، أيضا، مستشفى قابس بـ14 سريرا للإسعافات المركزة والإنعاش وبجهاز لقياس غازات الدم الشرياني، وبجهاز لترشيح الدم، وبآلتين لتطهير مختلف الأدوات الطبية، مع مواد التطهير اللازمة لذلك.