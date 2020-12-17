وزير التجارة يتوقع انعقاد الدورة الثانية للمجلس الاعلي للتصدير خلال الثلاثي الاول من سنة 2021

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توقع وزير التجارة وتنمية الصادرات ، محمد بوسعيد ، انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتصدير خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 وأضاف بوسيعد ، خلال زيارته، امس الاربعاء، مركز النهوض بالصادرات، ان هذا الاجتماع سيستند بشكل كبير على توصيات المجلس الوطني للتجارة الخارجية الذي سيلتئم بمقر مركز النهوض بالصادرات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بعد أن أتمّت اللّجان الأربع المنبثقة عنه أعمالها وشدد بوسعيد ، خلال الزيارة ، على ضرورة إنشاء نموذج تصديري جديد وفق رؤية قادرة على تحقيق قفزة في مجال المنظومة التجارية الوطنية والارتقاء في سلسلة القيمة العالمية.وأوضح أنّ رؤية الوزارة المنصوص عليها في عقد الأهداف الذي يعتمد على أولويات محددة في مجال تنمية الصادرات خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات اللوجستية والنقل وتسهيل الإجراءات الإدارية والرقمنة، ترنو إلى مزيد النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويرتكز هذا العقد أن على 7 نقاط أساسية من بينها إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات بحلول عام 2030 وتقييم الاتفاقيات التجارية بين تونس وشركائها الاقتصاديين ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية وتسهيلها ووضع برنامج خاص للتجارة الإلكترونية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية يكون مخصصا للتصدير وقدم الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات شهاب بن احمد رؤية حول إعادة هيكلة المركز ليتحوّل من مؤسسة ترويجية إلى مؤسسة لتنمية الصادرات فضلا عن لمحة عامة للمواعيد القادمة وبرنامج التشبيك مع الشركاء الأجانب لعام 2021 ، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الصحي العالمي الراهن.