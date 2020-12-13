مسرحية "ايكس" لمحمد طاهر خيرات: كوميديا سوداء عن متاهة التونسيين بين الأحزاب السياسية

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قدم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف العرض الأول لعمله المسرحي الجديد "ايكس" للمخرج محمد الطاهر خيرات وأداء الممثلين عبد الرحمان الشيخاوي ومنير خزري والأزهر الفرحاني وسهام التليلي وصابر العمري.وهذه المسرحية التي تم تقديمها، مساء أمس السبت في إطار تظاهرة "مسرح زمن الكوفيد"، بحضور لجنة الشراءات التابعة لإدارة المسرح بوزارة الشؤون الثقافية، تدور أحداثها حول "شاب يشارك في مسابقة لاكتشاف دواء، لكن عديد العراقيل واجهته ومنعته من تسلم جائزته.يُلفت انتباه المتلقي من الوهلة الأولى عنوان العمل "ايكس" (X)، فيحرك فيه ملكة التفكير للبحث في أبعاد هذا العنوان ومقاصده، ليجد نفسه في متاهة بين عديد الرموز والإيحاءات، فحرف (X) يحيل في المسرحية إلى شخص مجهول ودون هوية، أو إلى مجموعة من التقاطعات التي تجعل الفرد تائها بين الطريق الذي سيسلكه، أو ربما إلى مخدر الهلوسة "اكستاسي" الذي يجعل المرء غائبا عن الوعي.بين جملة هذه الرموز والإيحاءات، يمسك المتلقي بالخيط الرابط بينها، فـ (X)، وفق أحداث المسرحية، هو المواطن التائه بين ثنايا الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وبين الأحزاب التي تعده في الحملات الانتخابية، لكن بوصولها إلى الحكم لا تفي بوعدها ولا تهتم بمشاكله، بل إنها تواصل ايهامه بتحقيق وعودها ما إن استفاق من غيبوبته وحاول أن يثور ضدها.وللتعبير عن متاهة المواطن بعد الثورة، في مسرحية (X)، جاءت الأحداث شبه مبعثرة، وهي تقنية فنية انسجمت مع مقاصد المسرحية، وجعلت المتفرج يُعايش هذه المتاهة وهذا الضياع.وأما الكوميديا السوداء في المسرحية، فهي تقنية تم توظيفها بإحكام التعبير عن معاناة الفرد وأوجاعه رغم المواقف الهزلية الضاحكة.