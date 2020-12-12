بطولة الكويت - احمد العكايشي يصنع فوز نادي الكويت على الساحل

وات -

قاد المهاجم التونسي احمد العكايشي فريقه الكويت الى الفوز على مضيفه الساحل بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33 يوم الجمعة في اطار الجولة الثانية عشرة لبطولة الكويت لكرة القدم.وصعد الكويت الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 21 نقطة من 11 مباراة بالتساوي مع السالمية الذي لم يلعب سوى 10 مقابلات.ويتصدر النصر الترتيب ب23 نقطة من 10 مقابلات امام كاظمة ب22 نقطة من 11 مباراة والقادسية ب22 نقطة من 10 مباريات.وكان العكايشي انتقل خلال شهر اكتوبر الماضي الى نادي الكويت الذي يضم في صفوفه ايضا المدافع التونسي رامي البدوي.