الترجي الرياضي يتوج بكاس تونس للكرة الطائرة

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توج الترجي الرياضي بلقب كاس تونس للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2019-2020 اثر فوزه على النادي الصفاقسي بثلاثة اشواط نظيفة (25-19 و25-19 و25-23) في مباراة الدور النهائي التي اقيمت يوم الجمعة بقاعة رادس دون حضور الجمهور.وبهذا التتويج، ضمن الترجي الرياضي الثنائي باعتباره كان قد فاز بلقب البطولة بتغلبه في النهائي على نفس المنافس النادي الصفاقسي.وهي الكاس الثامنة عشرة في تاريخ الترجي الرياضي والرابعة على التوالي في حين بقي رصيد النادي الصفاقسي متوقفا عند 12 كاسا اخرها سنة 2013.