تقلص العجز التجاري بقيمة 1ر6 مليار دينار حتى موفى نوفمبر 2020

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تقلص العجز التجاري لتونس، مع موفى نوفمبر 2020، بقيمة 1ر6 مليار دينار ليصل الى 6ر11 مليار دينار سلبي، مقابل 7ر17 مليار دينار سلبي في الفترة ذاتها من سنة 2019، وفق احصائيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة.وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ6ر5 نقطة، مقارنة بالأشهر الاحدى عشر الأولى من سنة 2019، لتبلغ 75 بالمائة مقابل بـ 4ر69 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.وفسّر المعهد، في بيان صحفي حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية خلال الاحدى عشر أشهر الأولى من 2020، أن هذا العجز التجاري هو أساسا نتيجة العجز المسجل مع الصين (بقيمة 9ر4 مليار دينار سلبي) وتركيا (9ر1 مليار دينار سلبي) والجزائر (6ر1 مليار دينار سلبي) وايطاليا (7ر0 مليار دينار سلبي) وروسيا (8ر0 مليار دينار سلبي).وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الاخرى خاصة منها فرنسا (بقيمة 2ر3 مليار دينار) وألمانيا (1ر1 مليار دينار) وليبيا (9ر0 مليار دينار).وتراجعت الصادرات التونسية، مع موفى نوفمبر 2020، بنسبة 7ر14 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 5ر10 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2019 وبلغت قيمة الصادرات 4ر31329 مليون دينار مقابل 3ر36728 مليون دينار خلال 10 اشهر الاولى من 2019.وتقلصت المبادلات التجارية التونسية، من نوفمبر 2019 الى نوفمبر 2020، جراء تراجع الصادرات بنسبة 9ر19 بالمائة (لتبلغ قيمتها 6ر46 مليار دينار) بنسق أهم من تراجع الواردات بنسبة 4ر13 بالمائة (بقيمة تناهز 35 مليار دينار).ويفسّر تراجع الواردات (9ر19 بالمائة سلبي) بالانخفاض المسجل في واردات جل القطاعات من ضمنها مواد التجهيز (2ر25 بالمائة سلبي) والمواد الأولية ونصف المصنعة (7ر16 بالمائة سلبي) والمواد الاستهلاكية (7ر15 بالمائة سلبي) ومواد الطاقة (3ر35 بالمائة سلبي) نتيجة تراجع واردات المواد المكررة والغاز الطبيعي.ويعود التراجع المسجل على مستوى الصادرات (4ر13 بالمائة)، مع موفى نوفمبر 2020، الى انخفاض صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد (4ر15 بالمائة سلبي) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (4ر16 بالمائة سلبي) وقطاع الطاقة (9ر13 بالمائة سلبي) وقطاع الفسفاط ومشتقاته (5ر22 بالمائة سلبي).وسجلت، في المقابل، صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية ارتفاعا بنسبة 3ر14 بالمائة نتيجة زيادة مبيعات زيت الزيتون (1ر2 مليار دينار مقابل 2ر1 مليار دينار سنة 2019).وانخفض عجز الميزان التجاري لتونس دون احتساب قطاع الطاقة، مع موفي نوفمبر 2020، الى حدود 6ر7 مليار دينار سلبي، علما وان عجز القطاع الطاقي ناهز 4 مليان دينار سلبي (اي 6ر34 بالمائة من العجز الكلي) مقابل 7 مليار دينار سلبي، خلال نفس الفترة من 2019.