وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح بخصوص بعض الأرقام الواردة في ردود الوزيرة بمناسبة مناقشة ميزانية 2021

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أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، مساء الأحد، أن الأرقام التي أدلت بها ألفة بن عودة، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2021، لا تهم الترتيب العالمي العام للدول، الخاص بالتجديد العلمي، حسب مؤشر المنظمة العالمية للملكية الفكرية "global index innovation" والذي تحتل فيه تونس المرتبة 65، وإنما يهم مؤشرات أخرى يتم نشرها سنويا من قبل هذه المنظمة ذاتها.وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي، على إثر ما تم تداوله بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول دقّة تلك الأرقام، أن الوزيرة قد تعرضت خلال الجلسة العامة إلى مؤشر المقالات (الإنتاج العلمي) في مجال العلوم والتكنولوجيا، قياسا للناتج الداخلي الخام، والذي تحتل فيه تونس المرتبة 13.وفي هذا الصدد أشارت وزارة التعليم العالي إلى أن تونس تحتل مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية الاخرى، على غرار مؤشر خلق المعرفة (المرتبة 38) ومؤشر مخرجات البحث والتكنولوجيا (المرتبة 52)، مؤكدة صحة الأرقام التي تم تقديمها من قبل الوزيرة، مشيرة الى امكانية الرجوع إلى الرابط الرسمي للمنظمة الدولية للإطلاع على مزيد المعطيات في نفس الصدد.