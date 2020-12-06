انتدبات بالجملة لاولمبيك مدنين استعدادا للموسم الجديد في الرابطة الثانية

وات - قبل ايامات قليلة من انطلاق الموسم الجديد للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يبدو الرصيد البشري لاولمبيك مدنين الذي يراسه محمد السعيدي جاهزا كما نوعا لخوض غمار موسم يبحث فيه الفريق عن العودة الى صفوف الرابطة المحترفة الاولى .
وفضلا عن تجديد عقود عدد من اللاعبين الاساسيين انتدب اولمبيك مدنين 11 لاعبا وحارس مرمى حسب ما افاد به النادي وتضم قائمة الانتدابات بالخصوص فراس المحضاوي و محمد خذيري لمدة 3 مواسم.
كما تعاقد الفريق لمدة موسمين مع اللاعبين عبد الرحمان الربعي و حسان الشواشي و حمزة بن حسين و رؤوف النفزي وسيف العواضي وامين وحمزة الصالحي وعلاء الدين الشعباني والحارس شرف الدين الغيضاوي.
كما انتدب فريق الاولمبيك مالك الاندلسي لمدة موسم.
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وفضلا عن تجديد عقود عدد من اللاعبين الاساسيين انتدب اولمبيك مدنين 11 لاعبا وحارس مرمى حسب ما افاد به النادي وتضم قائمة الانتدابات بالخصوص فراس المحضاوي و محمد خذيري لمدة 3 مواسم.
كما تعاقد الفريق لمدة موسمين مع اللاعبين عبد الرحمان الربعي و حسان الشواشي و حمزة بن حسين و رؤوف النفزي وسيف العواضي وامين وحمزة الصالحي وعلاء الدين الشعباني والحارس شرف الدين الغيضاوي.
كما انتدب فريق الاولمبيك مالك الاندلسي لمدة موسم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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