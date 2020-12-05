وات -

تنظم دار الثقافة زغوان الدورة الثانية لـ"الأيام الثقافية الطلابية" وذلك أيام 7 و8 و9 ديسمبر الحالي، بالشراكة مع جمعية سنابل الربيع للثقافة والفنون.ويتنزل تنظيم هذه التظاهرة في إطار انفتاح المؤسسة الثقافية على الوسط الجامعي وتثمينا منها للإبداعات الطلابية الفنية.وتفتتح التظاهرة مساء يوم 7 ديسمبر بأمسية شعرية للإبداعات الطلابية مع مرافقة موسيقية غنائية، ثم يكون الموعد يوم 8 ديسمبر مع مجموعة من الورشات التكوينية وهي ورشة الرسم بإشراف سامي مطير وورشة المسرح بإشراف أحمد بالشيخ وورشة الجداريات بإشراف سميع بن الحطاب.وتختتم "الأيام الثقافية الطلابية"، بعرض موسيقي للفنان ياسر جرادي.ويسعى المنظمون إلى تحويل هذه التظاهرة إلى مهرجان ثقافي طلابي مختصّ وذي طابع وطني، يستقبل المواهب والمبدعين من الطلبة ويعرف بأعمالهم وإبداعاتهم في مختلف الفنون.