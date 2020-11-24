جندوبة: توقيع اتفاقية اسناد منحة بـ 1,5 مليون دينار لتمويل مشروع تعاوني لتنمية منظومة النحل بالجهة

وات -

في إطار برنامج "إرادة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وقّع كل من ديوان تنمية الشمال الغربي ونظيره بالجنوب وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية جندوبة، اتفاقية اسناد منحة مالية بقيمة تناهز 1,5 مليون دينار لتمويل مشروع تعاوني لتنمية منظومة النحل بالجهة.ومثل التوقيع على هذه الاتفاقية تتويجا لمجهودات بذلت خلال 3 سنوات لإعداد الدراسات وتدارسها في اطار منصّة حوارية تشاركية انتهت لاختيار عدد من المنظومات الاقتصادية من بينها منظومة النحل وإقناع الشركاء والفاعلين في القطاعين الخاص والعام بأهمية مثل هذه المشاريع النموذجية وما يمكن ان تقدمه من إضافة تنموية في مجال الاقتصاد والتشغيل، وفق ما ذكره المسؤول الوطني عن برنامج "إرادة"، محمد درعة، في تصريح لـ"وات".من جهته، أكد مدير ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، هشام الخميري، ان الديوان يعمل على استدامة مثل هذه المشاريع والمساعدة على توفير ضمانات هذه الاستدامة من خلال اختيار المكان وطرق الإنتاج ونوعيته وتسويقه في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا الى وفرة الشروط الموضوعية بولاية جندوبة لإنجاح مثل هذه المشاريع وفي مقدمتها المقومات الطبيعية.ويناهز معدل الإنتاج السنوي من العسل بولاية جندوبة 100 طن يساهم فيها اكثر من 1500 مربّ ويسعى البرنامج الى العمل على تشبيك العلاقة بين كافة الأطراف المتدخلة والمعنية في القطاعين الخاص والعام والمجامع المهنية على مضاعفة الإنتاج النوعي القادر على منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال توفير أكثر ضمانات النجاح والتي تظلّ بدورها رهينة تنفيذ مختلف مراحل الدراسة وتنفيذ كافة السلاسل الإضافية، حسب ما أوضحته رئيسة مشروع منظومة النحل بجندوبة، منية البوزازي، لـ"وات".والي جندوبة، علي المرموري، الذي أشرف على حفل التوقيع، اعتبر ان مثل هذه المشاريع قادرة على خلق الثروة وفتح آفاق جديدة لأصحاب الأفكار والراغبين في بعث مشاريع تتماشى وخصوصية جهتهم، وفق تصوّره.