بنزرت: انتخاب عثمان بن قارة رئيسا جديدا لبلدية غار الملح خلفا للمرحوم مصطفى بوبكر

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تم اليوم انتخاب عثمان بن قارة رئيسا جديدا لبلدية غار الملح خلفا للمرحوم مصطفى بوبكر الذي وافته المنية الأسبوع قبل الفارط اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال في هذا الصدد الكاتب العام لبلدية غار الملح محمد بنصر "إن العملية الانتخابية تمت وفق النصوص القانونية وبكل شفافية و الإلتزام و احترام القانون الإنتخابي وأيضا الظروف اللوجستية من خلوة وصندوق اقتراع بمشاركة 9 أعضاء من المجلس البلدي واشراف اكبر واصغر عضوين من المجلس البلدي وهما تباعا ناجي الحاج حسن وصفاء العكاري وعن الإدارة الكاتب العام للبلدية محمد بنصر".وبين أن منصب رئاسة البلدية خلفا للمرحوم مصطفى بوبكر تقدم اليه كل من رئيس لجنة الاشغال عثمان بن قارة ورئيس اللجنة التشاركية إبراهيم الحاج حسن حيث افضت عملية الاقتراع والتصويت الى فوز عثمان بن قارة بـ5 أصوات في حين فاز منافسه إبراهيم الحاج حسن بـ4 أصوات وبذلك الت رئاسة البلدية الى عثمان بن قارة .وأضاف ذات المصدر ان الجلسة الانتخابية تم فيها أيضا انتخاب كل من بية الذوادي في خطة مساعد اول للرئيس و زينب العجيلي في خطة مساعد ثان للرئيس بعد ان ترشحتا بمفردهن للخطتين .يشار ان الرئيس الجديد لبلدية غار الملح ينتمي لقائمة حزب حركة النهضة كما ينتظر ان يتم الخميس المقبل عقد جلسة للمجلس لبلدي بمقر البلدية لاعادة تجديد وتشكيل اللجان صلبه.