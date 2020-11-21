   Abdelwahab - عاشق الروح  

قابس: استحقاقات التنمية والتشغيل والصحة والبيئة على رأس مطالب تنسيقية اعتصام " الصمود 2 "

Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 21:06 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - أصدرت مساء أمس الجمعة تنسيقية اعتصام "الصمود 2 "، الذي ينفذه شباب ولاية قابس العاطل عن العمل بالمنطقة الصناعية بقابس، بيانا طالبت فيه رئاسة الحكومة بعقد مجلس وزاري عاجل خاص بالجهة.

وطالبت التنسيقية، في بيانها، بفتح باب الانتداب الفوري بمعامل المجمع الكيميائي التونسي وفق معايير مدروسة يتم الاتفاق عليها وبالشركات المنتصبة في المنطقة الصناعية، وبشركة البيئة والغراسة والبستنة، فضلا عن تفعيل شركة الصيانة التي تم احداثها صلب المجمع الكيميائي التونسي، والتسريع بانجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر الخاصة المبرمجة من قبل هذه المؤسسة الكبرى.


كما طالبت التنسيقية بتفعيل كل المشاريع المعطلة المضمنة في محاضر المجالس السابقة، وباحداث صندوق التنمية والتشغيل الذي تم الاعلان عنه في المجلس الوزاري لسنة 2015، علاوة على التسريع ببعث المنطقة الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحامة والمنطقة السياحية بشاطئ الحمروني بقابس الجنوبية والمنطقة الصناعية الجديدة.
وطالبت أيضا بالاسراع بانجاز المستشفى الجامعي وكلية الطب، وبتهيئة ميناء قابس، وتفعيل الخط البحري لنقل الحاويات، والتسريع بانجاز الطريق السريعة قابس - واد سوف بالجزائر.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215458

Bensa94  (France)  |Samedi 21 Novembre 2020 à 21h 46m |           
C’est le moment où jamais,
Le gouvernement a déjà cédé pour tatouine, surtout que la position de Gabes est plus stratégique pour l’économie du pays.
Le gouvernement va payer très cher sa politique laxiste en cédant aux demandes de El Kamour



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