قابس: استحقاقات التنمية والتشغيل والصحة والبيئة على رأس مطالب تنسيقية اعتصام " الصمود 2 "

وات -

أصدرت مساء أمس الجمعة تنسيقية اعتصام "الصمود 2 "، الذي ينفذه شباب ولاية قابس العاطل عن العمل بالمنطقة الصناعية بقابس، بيانا طالبت فيه رئاسة الحكومة بعقد مجلس وزاري عاجل خاص بالجهة.وطالبت التنسيقية، في بيانها، بفتح باب الانتداب الفوري بمعامل المجمع الكيميائي التونسي وفق معايير مدروسة يتم الاتفاق عليها وبالشركات المنتصبة في المنطقة الصناعية، وبشركة البيئة والغراسة والبستنة، فضلا عن تفعيل شركة الصيانة التي تم احداثها صلب المجمع الكيميائي التونسي، والتسريع بانجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر الخاصة المبرمجة من قبل هذه المؤسسة الكبرى.كما طالبت التنسيقية بتفعيل كل المشاريع المعطلة المضمنة في محاضر المجالس السابقة، وباحداث صندوق التنمية والتشغيل الذي تم الاعلان عنه في المجلس الوزاري لسنة 2015، علاوة على التسريع ببعث المنطقة الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحامة والمنطقة السياحية بشاطئ الحمروني بقابس الجنوبية والمنطقة الصناعية الجديدة.وطالبت أيضا بالاسراع بانجاز المستشفى الجامعي وكلية الطب، وبتهيئة ميناء قابس، وتفعيل الخط البحري لنقل الحاويات، والتسريع بانجاز الطريق السريعة قابس - واد سوف بالجزائر.