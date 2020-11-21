كرة السلة - بداية رحلة المنتخب التونسي من اجل المحافظة على لقبه القاري

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كشف الألماني ديرك باورمان مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة عن قائمة ال12 لاعبا الذين سيشاركون في التصفيات المؤهلة لأفروباسكات (رواندا 2021) المقررة بكيغالي من 27 الى 29 نوفمبر الجاري.وضمت القائمة عمر عبادة وحسني الالاهي ومراد المبروك وأشرف القنوني وأسامة المرناوي وعمر الموحلي ورضوان سليمان ومكرم بن رمضان ومحمد حديدان وأحمد العدامي ومحمد العباسي ومختار غيازة.كما قرر الإطار الفني دعوة اللاعب محمد فارس العشي للتحول رفقة المنتخب إلى كيغالي ليواصل التدرب مع المجموعة.ومن جهة اخرى، سيجري المنتخب التونسي مباراة ودية امام نظيره المالي يوم 25 نوفمبر في ختام التحضيرات.هذا وتنطلق رحلة العناصر الوطنية في اتجاه العاصمة الرواندية كيغالي يوم السبت انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.وسيستهل الخماسي التونسي مشاركته في التصفيات بملاقاة مدغشقر يوم 27 نوفمبر (الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس) على ان يواجه في المقابلة الثانية الكونغو الديمقراطية يوم 28 نوفمبر (الساعة العاشرة صباحا) في حين سيختتم سلسلة لقاءاته بالتباري مع جمهورية افريقيا الوسطى يوم 29 من نفس الشهر (الساعة الواحدة بعد الظهر).وتجدر الاشارة الى ان ثلاثة منتخبات من كل مجموعة من المجموعات الخمس تتاهل الى المرحلة النهائية للنسخة القادمة من الافروباسكات التي ستحتضنها رواندا من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021.وكان المنتخب التونسي توج باللقب القاري الاخير عام 2017.