القصرين: الإعلان عن نجاح تلميذتين في امتحان الباكالوريا بعد رسوبهما في الدورة الفارطة

وات - تلقت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، اليوم الجمعة، بلاغا من الإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية، مفاده نجاح تلميذتين تدرسان بالباكالوريا في المعهد الثانوي "إبن شرف" بتالة، وحصولهما على شهادة الباكالوريا، وذلك بعد إعلان رسوبهما خلال الدورة الفارطة بسبب حصولهما على صفر في مادة التربية البدنية، وفق ما أفاد به "وات"، المندوب الجهوي للتربية، المنصف القاسمي.
وبين القاسمي في تصريحه أن الادارة العامة للإمتحانات أعلنت اليوم عن نجاح التلميذتين، آية العيدودي وشيماء العصيدي، بعد التحري والتثبت في الوثائق المقدمة من طرفهما (إعفاء من مادة التربية البدنية)، وبعد إعادة إحتساب المعدلات وحذف الأصفار المسندة إليهما في مادة التربية البدنية، مما خول لهما النجاح في هذا الامتحان.
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وبين القاسمي في تصريحه أن الادارة العامة للإمتحانات أعلنت اليوم عن نجاح التلميذتين، آية العيدودي وشيماء العصيدي، بعد التحري والتثبت في الوثائق المقدمة من طرفهما (إعفاء من مادة التربية البدنية)، وبعد إعادة إحتساب المعدلات وحذف الأصفار المسندة إليهما في مادة التربية البدنية، مما خول لهما النجاح في هذا الامتحان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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