كرة اليد - المنتخب التونسي يشرع في تربصه الاعدادي للاعبين المحليين

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يشرع المنتخب التونسي لكرة اليد بقيادة المدرب سامي المستيري يوم الثلاثاء في تربصه التحضيري السادس استعدادا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها مونديال مصر المقررمن 13 الى 31 جانفي المقبل.وسيتواصل هذا التربص المخصص للاعبين المحليين لمدة ثلاثة ايام بمدينتي نابل والحمامات.حراسة المرمى : مروان مقايز (النادي الافريقي) مروان السوسي (نادي ساقية الزيت) فرج تقية (نسر طبلبة) اصيل النملي (الترجي الرياضي)جناح ايسر : غسان التومي (نادي ساقية الزيت) ظهير ايسر : مصباح الصانعي (النادي الافريقي) اسكندر زايد ويوسف معرف وحازم باشا (الترجي الرياضي) رمزي الفقيه (نسر طبلبة)منسق العاب : محمد امين درمول (النجم الساحلي) وائل المزوغي (نادي ساقية الزيت)لاعب دائرة : غازي مميش (الترجي الرياضي) اسلام الجبالي (جمعية الحمامات) غازي بلغالي (النجم الساحلي)ظهير ايمن : بلال حمام (النجم الساحلي)جناح ايمن : رمزي المجدوب (الترجي الرياضي) عصام رزيق (النجم الساحلي)يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض منافسات الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا.